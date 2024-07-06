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ВСУ обстреляли два села в Белгородской области
ВСУ обстреляли два села в Белгородской области - РИА Новости, 06.07.2024
ВСУ обстреляли два села в Белгородской области
Села Демидовка и Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области находятся под обстрелом, сообщает ГУМЧС Белгородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T06:58
2024-07-06T06:58
2024-07-06T06:58
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Села Демидовка и Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области находятся под обстрелом, сообщает ГУМЧС Белгородской области в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! Ведётся обстрел Краснояружский район, село Демидовка. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении. Также сообщается, что ведётся обстрел села Вязовое.
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происшествия, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия
ВСУ обстреляли два села в Белгородской области
ГУМЧС: село Демидовка и Вязовое в Белгородской области находятся под обстрелом