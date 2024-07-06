https://ria.ru/20240706/novosibirsk-1957875539.html
Пассажиров рейса Москва — Новосибирск доставили резервным самолетом
Пассажиров рейса Москва — Новосибирск доставили резервным самолетом - РИА Новости, 06.07.2024
Пассажиров рейса Москва — Новосибирск доставили резервным самолетом
Пассажиры рейса Москва - Новосибирск авиакомпании S7 после попадания молнии в воздушное судно доставлены резервным самолетом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:53
2024-07-06T15:53
2024-07-06T21:57
происшествия
москва
новосибирск
s7 airlines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957658619_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_b1f0f86024b0b6b0a6d4ed6708b84d9d.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пассажиры рейса Москва - Новосибирск авиакомпании S7 после попадания молнии в воздушное судно доставлены резервным самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "На предполётном осмотре самолёта, выполняющего рейс S7 2504, были обнаружены следы электрического воздействия. Судно было выведено из расписания, передано техникам для осмотра. Осмотр не выявил каких-либо технических неполадок, после чего судно было вновь допущено к рейсам. Пассажиры были перевезены альтернативным бортом, им были предоставлены прохладительные напитки", - сказал представитель авиакомпании.Как следует из данных онлайн-табло авиакомпании, рейс задержали на 2 часа 40 минут, он прибыл в Москву в 10:52 по местному времени.
https://ria.ru/20240306/molniya-1931348636.html
москва
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957658619_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_baa5a428916cb58f3a80bcc59a0ab49b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, новосибирск, s7 airlines
Происшествия, Москва, Новосибирск, S7 Airlines
Пассажиров рейса Москва — Новосибирск доставили резервным самолетом
Пассажиров рейса Москва — Новосибирск S7 доставили резервным самолетом