https://ria.ru/20240706/novosibirsk-1957875539.html

Пассажиров рейса Москва — Новосибирск доставили резервным самолетом

Пассажиров рейса Москва — Новосибирск доставили резервным самолетом - РИА Новости, 06.07.2024

Пассажиров рейса Москва — Новосибирск доставили резервным самолетом

Пассажиры рейса Москва - Новосибирск авиакомпании S7 после попадания молнии в воздушное судно доставлены резервным самолетом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:53

2024-07-06T15:53

2024-07-06T21:57

происшествия

москва

новосибирск

s7 airlines

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пассажиры рейса Москва - Новосибирск авиакомпании S7 после попадания молнии в воздушное судно доставлены резервным самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "На предполётном осмотре самолёта, выполняющего рейс S7 2504, были обнаружены следы электрического воздействия. Судно было выведено из расписания, передано техникам для осмотра. Осмотр не выявил каких-либо технических неполадок, после чего судно было вновь допущено к рейсам. Пассажиры были перевезены альтернативным бортом, им были предоставлены прохладительные напитки", - сказал представитель авиакомпании.Как следует из данных онлайн-табло авиакомпании, рейс задержали на 2 часа 40 минут, он прибыл в Москву в 10:52 по местному времени.

https://ria.ru/20240306/molniya-1931348636.html

москва

новосибирск

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происшествия, москва, новосибирск, s7 airlines