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Пассажиров рейса Москва — Новосибирск доставили резервным самолетом - РИА Новости, 06.07.2024
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15:53 06.07.2024 (обновлено: 21:57 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/novosibirsk-1957875539.html
Пассажиров рейса Москва — Новосибирск доставили резервным самолетом
Пассажиров рейса Москва — Новосибирск доставили резервным самолетом - РИА Новости, 06.07.2024
Пассажиров рейса Москва — Новосибирск доставили резервным самолетом
Пассажиры рейса Москва - Новосибирск авиакомпании S7 после попадания молнии в воздушное судно доставлены резервным самолетом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:53
2024-07-06T21:57
происшествия
москва
новосибирск
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пассажиры рейса Москва - Новосибирск авиакомпании S7 после попадания молнии в воздушное судно доставлены резервным самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "На предполётном осмотре самолёта, выполняющего рейс S7 2504, были обнаружены следы электрического воздействия. Судно было выведено из расписания, передано техникам для осмотра. Осмотр не выявил каких-либо технических неполадок, после чего судно было вновь допущено к рейсам. Пассажиры были перевезены альтернативным бортом, им были предоставлены прохладительные напитки", - сказал представитель авиакомпании.Как следует из данных онлайн-табло авиакомпании, рейс задержали на 2 часа 40 минут, он прибыл в Москву в 10:52 по местному времени.
https://ria.ru/20240306/molniya-1931348636.html
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происшествия, москва, новосибирск, s7 airlines
Происшествия, Москва, Новосибирск, S7 Airlines
Пассажиров рейса Москва — Новосибирск доставили резервным самолетом

Пассажиров рейса Москва — Новосибирск S7 доставили резервным самолетом

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из самолета
Вид из самолета - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пассажиры рейса Москва - Новосибирск авиакомпании S7 после попадания молнии в воздушное судно доставлены резервным самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
«
"На предполётном осмотре самолёта, выполняющего рейс S7 2504, были обнаружены следы электрического воздействия. Судно было выведено из расписания, передано техникам для осмотра. Осмотр не выявил каких-либо технических неполадок, после чего судно было вновь допущено к рейсам. Пассажиры были перевезены альтернативным бортом, им были предоставлены прохладительные напитки", - сказал представитель авиакомпании.
Как следует из данных онлайн-табло авиакомпании, рейс задержали на 2 часа 40 минут, он прибыл в Москву в 10:52 по местному времени.
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ПроисшествияМоскваНовосибирскS7 Airlines
 
 
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