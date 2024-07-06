https://ria.ru/20240706/nepogoda-1957838427.html

В Москве два человека пострадали при падении деревьев

В Москве два человека пострадали при падении деревьев - РИА Новости, 06.07.2024

В Москве два человека пострадали при падении деревьев

Два человека пострадали, 27 автомобилей повреждены при падении деревьев из-за непогоды в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T10:57

2024-07-06T10:57

2024-07-06T11:11

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Два человека пострадали, 27 автомобилей повреждены при падении деревьев из-за непогоды в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Два человека пострадали в Москве при падении деревьев. Всего упало 61 дерево, повреждены 27 автомобилей", - говорится в сообщении.В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в Подмосковье за время непогоды в пятницу упали 123 дерева, повреждены 11 машин, в Дмитровском городском округе размыта одна дорога и повреждена кровля строящегося дачного дома в Раменском городском округе, пострадавших и погибших нет.

https://ria.ru/20240705/roskosmos-1957714688.html

москва

россия

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2024

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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия