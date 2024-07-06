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В Москве два человека пострадали при падении деревьев - РИА Новости, 06.07.2024
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10:57 06.07.2024 (обновлено: 11:11 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/nepogoda-1957838427.html
В Москве два человека пострадали при падении деревьев
В Москве два человека пострадали при падении деревьев - РИА Новости, 06.07.2024
В Москве два человека пострадали при падении деревьев
Два человека пострадали, 27 автомобилей повреждены при падении деревьев из-за непогоды в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T10:57
2024-07-06T11:11
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Два человека пострадали, 27 автомобилей повреждены при падении деревьев из-за непогоды в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Два человека пострадали в Москве при падении деревьев. Всего упало 61 дерево, повреждены 27 автомобилей", - говорится в сообщении.В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в Подмосковье за время непогоды в пятницу упали 123 дерева, повреждены 11 машин, в Дмитровском городском округе размыта одна дорога и повреждена кровля строящегося дачного дома в Раменском городском округе, пострадавших и погибших нет.
https://ria.ru/20240705/roskosmos-1957714688.html
москва
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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Москве два человека пострадали при падении деревьев

Два человека пострадали в Москве из-за непогоды, 27 машин повреждены

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСломанное ураганом дерево на улице города Москвы
Сломанное ураганом дерево на улице города Москвы - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сломанное ураганом дерево на улице города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Два человека пострадали, 27 автомобилей повреждены при падении деревьев из-за непогоды в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Два человека пострадали в Москве при падении деревьев. Всего упало 61 дерево, повреждены 27 автомобилей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в Подмосковье за время непогоды в пятницу упали 123 дерева, повреждены 11 машин, в Дмитровском городском округе размыта одна дорога и повреждена кровля строящегося дачного дома в Раменском городском округе, пострадавших и погибших нет.
Спутниковый снимок надвигающегося на Москву урагана - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок надвигающегося на Москву урагана
Вчера, 16:41
 
МоскваПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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