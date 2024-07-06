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Более 10,7 тысячи жителей Вологодской области остались без света - РИА Новости, 06.07.2024
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10:28 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/nepogoda-1957835267.html
Более 10,7 тысячи жителей Вологодской области остались без света
Более 10,7 тысячи жителей Вологодской области остались без света - РИА Новости, 06.07.2024
Более 10,7 тысячи жителей Вологодской области остались без света
В Вологодской области 10 768 человек остаются без света из-за непогоды, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T10:28
2024-07-06T10:28
происшествия
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. В Вологодской области 10 768 человек остаются без света из-за непогоды, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале."Мне пишет К.В. Котиков - директор Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад": "По состоянию на 08:00 отключено 10 768 человек (было 21 тысяча). Прогноз с 09.00 до 21.00 гроза, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ливень", - написал он.Планируется к 15.00 снизить число отключенных от энергоснабжения потребителей до 2,5-3,5 тысячи. Как сообщает компания "Россети Северо-Запад", последствия урагана в Вологодской области ликвидируют 52 бригады энергетиков. Вологодский филиал "Россети Северо-Запад" в регионе работает в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства. "Работы идут круглосуточно и не останавливаются ни на минуту. Бригады компании вынуждены пробираться к линиям электропередачи через завалы деревьев. Энергетики будут работать до полной ликвидации последствий стихии. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме", - сообщает компания в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240705/poezda-1957794884.html
https://ria.ru/20240701/svet-1956762014.html
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РИА Новости
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происшествия, вологодская область
Происшествия, Вологодская область
Более 10,7 тысячи жителей Вологодской области остались без света

В Вологодской области 10 768 человек остаются без света из-за непогоды

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. В Вологодской области 10 768 человек остаются без света из-за непогоды, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
«
"Мне пишет К.В. Котиков - директор Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад": "По состоянию на 08:00 отключено 10 768 человек (было 21 тысяча). Прогноз с 09.00 до 21.00 гроза, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ливень", - написал он.
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Планируется к 15.00 снизить число отключенных от энергоснабжения потребителей до 2,5-3,5 тысячи.
Как сообщает компания "Россети Северо-Запад", последствия урагана в Вологодской области ликвидируют 52 бригады энергетиков. Вологодский филиал "Россети Северо-Запад" в регионе работает в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства.
"Работы идут круглосуточно и не останавливаются ни на минуту. Бригады компании вынуждены пробираться к линиям электропередачи через завалы деревьев. Энергетики будут работать до полной ликвидации последствий стихии. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме", - сообщает компания в своем Telegram-канале.
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