Шквалистый ветер и град повредили ряд зданий в Пензенской области
Режим ЧС ввели в нескольких районах Пензенской области из-за разгула стихии
© РИА Новости / Александр Рацимор | Перейти в медиабанкДерево упавшее на машину в результате штормового ветра
Дерево упавшее на машину в результате штормового ветра. Архивное фото
САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Шквалистый ветер и град в Пензенской области повредили ряд зданий, в том числе больницы, школы, детского сада и жилых домов, в нескольких районах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.
«
"Из-за вчерашней непогоды - шквального ветра, грозы и града - в нескольких районах Пензенской области введен режим ЧС местного уровня. В Неверкино повреждены крыши участковой больницы и трехэтажного дома, где проживает более 70 человек, пострадали также почта и частный дом, где живет пенсионер. Были оборваны провода, но аварийная бригада провела необходимые работы, в тот же день восстановив подачу электроэнергии. В селе Лермонтово от порывов ветра пострадала кровля нескольких зданий, в числе которых детский сад и школа. В Никольском районе в селе Базарная Кеньша - нежилое здание, в Каменском районе в селе Кевдо-Мельситово - двухквартирный дом", - написал он.
По словам главы региона, осматривать поврежденные здания выехал врио министра ЖКХ и гражданской защиты населения области Дмитрий Герасимов. "Поручил ему готовить сметы на ремонт, а также работать с собственниками частных домов, чтобы они смогли получить возмещение от страховых компаний. Областным министерствам здравоохранения и образования - взять на контроль работу по больнице, школе и детсаду. Нужно оперативно устранить последствия разгула стихии", - подчеркнул Мельниченко.
На Псковскую область обрушился ураган
20 июня, 10:13