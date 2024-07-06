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Шквалистый ветер и град повредили ряд зданий в Пензенской области - РИА Новости, 06.07.2024
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10:20 06.07.2024
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Шквалистый ветер и град повредили ряд зданий в Пензенской области
Шквалистый ветер и град повредили ряд зданий в Пензенской области - РИА Новости, 06.07.2024
Шквалистый ветер и град повредили ряд зданий в Пензенской области
Шквалистый ветер и град в Пензенской области повредили ряд зданий, в том числе больницы, школы, детского сада и жилых домов, в нескольких районах введен режим... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T10:20
2024-07-06T10:20
происшествия
пензенская область
никольский район
олег мельниченко
дмитрий герасимов
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САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Шквалистый ветер и град в Пензенской области повредили ряд зданий, в том числе больницы, школы, детского сада и жилых домов, в нескольких районах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. "Из-за вчерашней непогоды - шквального ветра, грозы и града - в нескольких районах Пензенской области введен режим ЧС местного уровня. В Неверкино повреждены крыши участковой больницы и трехэтажного дома, где проживает более 70 человек, пострадали также почта и частный дом, где живет пенсионер. Были оборваны провода, но аварийная бригада провела необходимые работы, в тот же день восстановив подачу электроэнергии. В селе Лермонтово от порывов ветра пострадала кровля нескольких зданий, в числе которых детский сад и школа. В Никольском районе в селе Базарная Кеньша - нежилое здание, в Каменском районе в селе Кевдо-Мельситово - двухквартирный дом", - написал он. По словам главы региона, осматривать поврежденные здания выехал врио министра ЖКХ и гражданской защиты населения области Дмитрий Герасимов. "Поручил ему готовить сметы на ремонт, а также работать с собственниками частных домов, чтобы они смогли получить возмещение от страховых компаний. Областным министерствам здравоохранения и образования - взять на контроль работу по больнице, школе и детсаду. Нужно оперативно устранить последствия разгула стихии", - подчеркнул Мельниченко.
https://ria.ru/20240620/uragan-1954161677.html
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происшествия, пензенская область, никольский район, олег мельниченко, дмитрий герасимов
Происшествия, Пензенская область, Никольский район, Олег Мельниченко, Дмитрий Герасимов
Шквалистый ветер и град повредили ряд зданий в Пензенской области

Режим ЧС ввели в нескольких районах Пензенской области из-за разгула стихии

© РИА Новости / Александр Рацимор | Перейти в медиабанкДерево упавшее на машину в результате штормового ветра
Дерево упавшее на машину в результате штормового ветра - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Александр Рацимор
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Дерево упавшее на машину в результате штормового ветра. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 6 июл - РИА Новости. Шквалистый ветер и град в Пензенской области повредили ряд зданий, в том числе больницы, школы, детского сада и жилых домов, в нескольких районах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.
«
"Из-за вчерашней непогоды - шквального ветра, грозы и града - в нескольких районах Пензенской области введен режим ЧС местного уровня. В Неверкино повреждены крыши участковой больницы и трехэтажного дома, где проживает более 70 человек, пострадали также почта и частный дом, где живет пенсионер. Были оборваны провода, но аварийная бригада провела необходимые работы, в тот же день восстановив подачу электроэнергии. В селе Лермонтово от порывов ветра пострадала кровля нескольких зданий, в числе которых детский сад и школа. В Никольском районе в селе Базарная Кеньша - нежилое здание, в Каменском районе в селе Кевдо-Мельситово - двухквартирный дом", - написал он.
По словам главы региона, осматривать поврежденные здания выехал врио министра ЖКХ и гражданской защиты населения области Дмитрий Герасимов. "Поручил ему готовить сметы на ремонт, а также работать с собственниками частных домов, чтобы они смогли получить возмещение от страховых компаний. Областным министерствам здравоохранения и образования - взять на контроль работу по больнице, школе и детсаду. Нужно оперативно устранить последствия разгула стихии", - подчеркнул Мельниченко.
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ПроисшествияПензенская областьНикольский районОлег МельниченкоДмитрий Герасимов
 
 
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