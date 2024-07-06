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В Белоруссии у границы с Литвой задержали вторую группу нарушителей - РИА Новости, 06.07.2024
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10:30 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/narushiteli-1957835661.html
В Белоруссии у границы с Литвой задержали вторую группу нарушителей
В Белоруссии у границы с Литвой задержали вторую группу нарушителей - РИА Новости, 06.07.2024
В Белоруссии у границы с Литвой задержали вторую группу нарушителей
Вторую за неделю группу нарушителей задержали в Белоруссии у границы с Литвой, у них были изъяты беспилотники и комплектующие к ним, сообщил в субботу... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T10:30
2024-07-06T10:30
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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Вторую за неделю группу нарушителей задержали в Белоруссии у границы с Литвой, у них были изъяты беспилотники и комплектующие к ним, сообщил в субботу госпогранкомитет республики. Ранее в ведомстве сообщили, что 2 июля в Вороновском районе задержали группу лиц, изъяты в том числе девять GPS-трекеров, четыре аккумуляторные батареи, два прибора ночного видения, две радиостанции, четыре водолазных костюма. "Незаконную деятельность второй с начала недели группы злоумышленников пресекли на границе с Литвой… Днем 5 июля в одном из населенных пунктов Вороновского района… лидские пограничники при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения "Тайфун" внутренних войск МВД… задержали группу лиц", - говорится в сообщении. Отмечается, что местные жители, в том числе неработающие, подозреваются в нарушении границы с Литвой с применением квадрокоптера. В ходе осмотра жилых и нежилых построек обнаружено и изъято четыре беспилотника мультироторного типа, 66 аккумуляторных батарей к ним, зарядные станции, пульты управления и иные комплектующие к БПЛА, тепловизор, четыре GPS-компаса и смартфон. "В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех фактов противоправных действий злоумышленников", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240705/polsha-1957639927.html
https://ria.ru/20240701/granitsa-1956652984.html
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в мире, литва, белоруссия, gps
В мире, Литва, Белоруссия, GPS
В Белоруссии у границы с Литвой задержали вторую группу нарушителей

В Белоруссии у границы с Литвой задержали вторую группу нарушителей с дронами

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКинолог со служебной собакой на границе Белоруссии
Кинолог со служебной собакой на границе Белоруссии - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Кинолог со служебной собакой на границе Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Вторую за неделю группу нарушителей задержали в Белоруссии у границы с Литвой, у них были изъяты беспилотники и комплектующие к ним, сообщил в субботу госпогранкомитет республики.
Ранее в ведомстве сообщили, что 2 июля в Вороновском районе задержали группу лиц, изъяты в том числе девять GPS-трекеров, четыре аккумуляторные батареи, два прибора ночного видения, две радиостанции, четыре водолазных костюма.
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"Незаконную деятельность второй с начала недели группы злоумышленников пресекли на границе с Литвой… Днем 5 июля в одном из населенных пунктов Вороновского района… лидские пограничники при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения "Тайфун" внутренних войск МВД… задержали группу лиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местные жители, в том числе неработающие, подозреваются в нарушении границы с Литвой с применением квадрокоптера. В ходе осмотра жилых и нежилых построек обнаружено и изъято четыре беспилотника мультироторного типа, 66 аккумуляторных батарей к ним, зарядные станции, пульты управления и иные комплектующие к БПЛА, тепловизор, четыре GPS-компаса и смартфон.
"В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех фактов противоправных действий злоумышленников", - говорится в сообщении.
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