https://ria.ru/20240706/narushiteli-1957835661.html

В Белоруссии у границы с Литвой задержали вторую группу нарушителей

В Белоруссии у границы с Литвой задержали вторую группу нарушителей - РИА Новости, 06.07.2024

В Белоруссии у границы с Литвой задержали вторую группу нарушителей

Вторую за неделю группу нарушителей задержали в Белоруссии у границы с Литвой, у них были изъяты беспилотники и комплектующие к ним, сообщил в субботу... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T10:30

2024-07-06T10:30

2024-07-06T10:30

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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Вторую за неделю группу нарушителей задержали в Белоруссии у границы с Литвой, у них были изъяты беспилотники и комплектующие к ним, сообщил в субботу госпогранкомитет республики. Ранее в ведомстве сообщили, что 2 июля в Вороновском районе задержали группу лиц, изъяты в том числе девять GPS-трекеров, четыре аккумуляторные батареи, два прибора ночного видения, две радиостанции, четыре водолазных костюма. "Незаконную деятельность второй с начала недели группы злоумышленников пресекли на границе с Литвой… Днем 5 июля в одном из населенных пунктов Вороновского района… лидские пограничники при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения "Тайфун" внутренних войск МВД… задержали группу лиц", - говорится в сообщении. Отмечается, что местные жители, в том числе неработающие, подозреваются в нарушении границы с Литвой с применением квадрокоптера. В ходе осмотра жилых и нежилых построек обнаружено и изъято четыре беспилотника мультироторного типа, 66 аккумуляторных батарей к ним, зарядные станции, пульты управления и иные комплектующие к БПЛА, тепловизор, четыре GPS-компаса и смартфон. "В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех фактов противоправных действий злоумышленников", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240705/polsha-1957639927.html

https://ria.ru/20240701/granitsa-1956652984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, литва, белоруссия, gps