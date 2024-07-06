https://ria.ru/20240706/moskva-1957847785.html

В Москве ликвидируют последствия непогоды

В Москве ликвидируют последствия непогоды - РИА Новости, 06.07.2024

В Москве ликвидируют последствия непогоды

Городские службы ликвидируют последствия непогоды, которая обрушилась на Москву в пятницу, поваленные деревья распиливают и вывозят, поврежденные конструкции... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T12:31

2024-07-06T12:31

2024-07-06T12:31

москва

петр бирюков

мосводосток

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия непогоды, которая обрушилась на Москву в пятницу, поваленные деревья распиливают и вывозят, поврежденные конструкции демонтируют, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра напомнил, что ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков. "В основном их объем приняла водосточная сеть, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады "Мосводостока", дорожных служб и инженерных компаний. Подтоплений городских территорий не допущено. Есть случаи падения деревьев. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и техники. Поваленные деревья оперативно распиливают и вывозят, поврежденные конструкции демонтируют. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

https://ria.ru/20240419/moskva-1941069888.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, петр бирюков, мосводосток