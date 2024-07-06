https://ria.ru/20240706/moskva-1957847785.html
В Москве ликвидируют последствия непогоды
В Москве ликвидируют последствия непогоды - РИА Новости, 06.07.2024
В Москве ликвидируют последствия непогоды
Городские службы ликвидируют последствия непогоды, которая обрушилась на Москву в пятницу, поваленные деревья распиливают и вывозят, поврежденные конструкции... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T12:31
2024-07-06T12:31
2024-07-06T12:31
москва
петр бирюков
мосводосток
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия непогоды, которая обрушилась на Москву в пятницу, поваленные деревья распиливают и вывозят, поврежденные конструкции демонтируют, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра напомнил, что ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков. "В основном их объем приняла водосточная сеть, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады "Мосводостока", дорожных служб и инженерных компаний. Подтоплений городских территорий не допущено. Есть случаи падения деревьев. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и техники. Поваленные деревья оперативно распиливают и вывозят, поврежденные конструкции демонтируют. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
https://ria.ru/20240419/moskva-1941069888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, мосводосток
Москва, Петр Бирюков, Мосводосток
В Москве ликвидируют последствия непогоды
Заммэра Бирюков: городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия непогоды, которая обрушилась на Москву в пятницу, поваленные деревья распиливают и вывозят, поврежденные конструкции демонтируют, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заммэра напомнил, что ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков.
"В основном их объем приняла водосточная сеть, при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады "Мосводостока
", дорожных служб и инженерных компаний. Подтоплений городских территорий не допущено. Есть случаи падения деревьев. В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и техники. Поваленные деревья оперативно распиливают и вывозят, поврежденные конструкции демонтируют. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.