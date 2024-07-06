https://ria.ru/20240706/moskva-1957836097.html

В Москве запустят льготное кредитование для строительства спортобъектов

В Москве запустят льготное кредитование для строительства спортобъектов - РИА Новости, 06.07.2024

В Москве запустят льготное кредитование для строительства спортобъектов

Программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта, запустят в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T10:37

2024-07-06T10:37

2024-07-06T10:37

экономика

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта, запустят в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. "В Москве запустят программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта. Ставка составит всего 3%, а максимальный размер кредита - 500 миллионов рублей", - написал он. Отмечается, что компания, претендующая на кредит, должна быть зарегистрирована в Москве, работать больше одного года, не находиться в процессе банкротства и не иметь налоговой задолженности. Помимо этого, в штате компании должно быть не меньше пяти человек. Ожидается, что благодаря запуску программы в столице в течение шести лет будет построено 300 спортивных объектов. "Подробную информацию о льготном кредитовании предприятий можно найти на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства", - добавил мэр.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, сергей собянин