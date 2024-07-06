https://ria.ru/20240706/moskva-1957836097.html
В Москве запустят льготное кредитование для строительства спортобъектов
В Москве запустят льготное кредитование для строительства спортобъектов - РИА Новости, 06.07.2024
В Москве запустят льготное кредитование для строительства спортобъектов
Программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта, запустят в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T10:37
2024-07-06T10:37
2024-07-06T10:37
экономика
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта, запустят в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. "В Москве запустят программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта. Ставка составит всего 3%, а максимальный размер кредита - 500 миллионов рублей", - написал он. Отмечается, что компания, претендующая на кредит, должна быть зарегистрирована в Москве, работать больше одного года, не находиться в процессе банкротства и не иметь налоговой задолженности. Помимо этого, в штате компании должно быть не меньше пяти человек. Ожидается, что благодаря запуску программы в столице в течение шести лет будет построено 300 спортивных объектов. "Подробную информацию о льготном кредитовании предприятий можно найти на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства", - добавил мэр.
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РИА Новости
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экономика, москва, сергей собянин
Экономика, Москва, Сергей Собянин
В Москве запустят льготное кредитование для строительства спортобъектов
Собянин: в Москве запустят льготное кредитование для строительства спортобъектов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта, запустят в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале
.
"В Москве запустят программу льготного кредитования для инвесторов, строящих объекты спорта. Ставка составит всего 3%, а максимальный размер кредита - 500 миллионов рублей", - написал он.
Отмечается, что компания, претендующая на кредит, должна быть зарегистрирована в Москве, работать больше одного года, не находиться в процессе банкротства и не иметь налоговой задолженности. Помимо этого, в штате компании должно быть не меньше пяти человек. Ожидается, что благодаря запуску программы в столице в течение шести лет будет построено 300 спортивных объектов.
"Подробную информацию о льготном кредитовании предприятий можно найти на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства", - добавил мэр.