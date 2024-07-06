https://ria.ru/20240706/moldaviya-1957870325.html

Власти Молдавии планируют поддерживать партнерство с НАТО

Власти Молдавии планируют поддерживать партнерство с НАТО - РИА Новости, 06.07.2024

Власти Молдавии планируют поддерживать партнерство с НАТО

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что нейтральный статус республики не мешает ей быть партнером НАТО. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:05

2024-07-06T15:05

2024-07-06T15:05

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сша

великобритания

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КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что нейтральный статус республики не мешает ей быть партнером НАТО. "Евросоюз остается блоком углубленного экономического сотрудничества, в то время как НАТО - военно-политический блок. Молдавия, как нейтральное государство, не может вступить в Альянс. Но это никак не мешает нам быть партнерами с Альянсом и сотрудничать, что и делалось на протяжении последних 30 лет", - заявил Попшой журналистам. Он заверил, что НАТО всегда исходило и "впредь будет исходить из нейтралитета Молдавии, уважая его". Отвечая на вопрос о подписанном соглашении о партнерстве с Евросоюзом в области безопасности, он отметил, что этот документ направлен на сотрудничество, но не предоставляет гарантии безопасности. "Это партнерство направлено на повышение сотрудничества в борьбе с гибридными угрозами, повышение способности противостоять кибератакам и другим вызовам", - пояснил министр. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Ранее Санду заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция.

https://ria.ru/20240315/moldaviya-1933340978.html

https://ria.ru/20240706/moldaviya-1957855642.html

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Варвара Скокшина

в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, михай попшой, нато