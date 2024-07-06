https://ria.ru/20240706/moldaviya-1957843773.html

Премьер Молдавии рассказал о преимуществах евроинтеграции

Премьер Молдавии рассказал о преимуществах евроинтеграции - РИА Новости, 06.07.2024

Премьер Молдавии рассказал о преимуществах евроинтеграции

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что процесс евроинтеграции поможет республике получить сильную экономику и справедливую систему правосудия. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T11:53

2024-07-06T11:53

2024-07-06T11:53

в мире

молдавия

румыния

венгрия

дорин речан

евросоюз

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КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что процесс евроинтеграции поможет республике получить сильную экономику и справедливую систему правосудия. "Повторяю, мы делаем все это для того, чтобы у нас была сильная экономика, справедливая система правосудия, отвечающая интересам граждан, и административный потенциал правительства для реализации всех программ. Мы, как и Румыния, как и другие страны, прошедшие тот же путь, будем пользоваться средствами, выделенными на этапе, предшествующем вступлению в ЕС, и поэтому мы должны иметь возможность осваивать и инвестировать", - заявил Речан журналистам. Отвечая на вопрос, могут ли возникнуть препятствия в процессе вступления в блок ЕС после того, как Венгрия займет пост председателя, премьер-министр выразил уверенность, что это не повлияет на ход переговоров. "Все страны-члены ЕС согласны с одной очень важной вещью: проект расширения Европы сделает ее более единой, более процветающей и более безопасной. В то же время важно понимать, что мы ведем эти переговоры с Европейской комиссией, которая имеет преемственность в организации переговорного процесса с Молдавией, и у нас есть необходимая поддержка", - пояснил премьер. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщал, что ЕС 25 июня официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240705/moldaviya-1957554594.html

https://ria.ru/20240705/moldaviya-1957784780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, румыния, венгрия, дорин речан, евросоюз