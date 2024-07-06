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Премьер Молдавии рассказал о преимуществах евроинтеграции - РИА Новости, 06.07.2024
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11:53 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/moldaviya-1957843773.html
Премьер Молдавии рассказал о преимуществах евроинтеграции
Премьер Молдавии рассказал о преимуществах евроинтеграции - РИА Новости, 06.07.2024
Премьер Молдавии рассказал о преимуществах евроинтеграции
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что процесс евроинтеграции поможет республике получить сильную экономику и справедливую систему правосудия. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T11:53
2024-07-06T11:53
в мире
молдавия
румыния
венгрия
дорин речан
евросоюз
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КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что процесс евроинтеграции поможет республике получить сильную экономику и справедливую систему правосудия. "Повторяю, мы делаем все это для того, чтобы у нас была сильная экономика, справедливая система правосудия, отвечающая интересам граждан, и административный потенциал правительства для реализации всех программ. Мы, как и Румыния, как и другие страны, прошедшие тот же путь, будем пользоваться средствами, выделенными на этапе, предшествующем вступлению в ЕС, и поэтому мы должны иметь возможность осваивать и инвестировать", - заявил Речан журналистам. Отвечая на вопрос, могут ли возникнуть препятствия в процессе вступления в блок ЕС после того, как Венгрия займет пост председателя, премьер-министр выразил уверенность, что это не повлияет на ход переговоров. "Все страны-члены ЕС согласны с одной очень важной вещью: проект расширения Европы сделает ее более единой, более процветающей и более безопасной. В то же время важно понимать, что мы ведем эти переговоры с Европейской комиссией, которая имеет преемственность в организации переговорного процесса с Молдавией, и у нас есть необходимая поддержка", - пояснил премьер. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщал, что ЕС 25 июня официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240705/moldaviya-1957554594.html
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в мире, молдавия, румыния, венгрия, дорин речан, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Венгрия, Дорин Речан, Евросоюз
Премьер Молдавии рассказал о преимуществах евроинтеграции

Премьер Речан: Молдавии надо вступить в ЕС ради справедливого правосудия

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПремьер-министр Молдавии Дорин Речан
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что процесс евроинтеграции поможет республике получить сильную экономику и справедливую систему правосудия.
"Повторяю, мы делаем все это для того, чтобы у нас была сильная экономика, справедливая система правосудия, отвечающая интересам граждан, и административный потенциал правительства для реализации всех программ. Мы, как и Румыния, как и другие страны, прошедшие тот же путь, будем пользоваться средствами, выделенными на этапе, предшествующем вступлению в ЕС, и поэтому мы должны иметь возможность осваивать и инвестировать", - заявил Речан журналистам.
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Отвечая на вопрос, могут ли возникнуть препятствия в процессе вступления в блок ЕС после того, как Венгрия займет пост председателя, премьер-министр выразил уверенность, что это не повлияет на ход переговоров.
"Все страны-члены ЕС согласны с одной очень важной вещью: проект расширения Европы сделает ее более единой, более процветающей и более безопасной. В то же время важно понимать, что мы ведем эти переговоры с Европейской комиссией, которая имеет преемственность в организации переговорного процесса с Молдавией, и у нас есть необходимая поддержка", - пояснил премьер.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщал, что ЕС 25 июня официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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