В Молдавии объяснили, почему бойкот референдума о евроинтеграции не поможет
Экс-премьер Молдавии Муравский: бойкот референдума о евроинтеграции не поможет
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Митинг в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Бойкот референдума о евроинтеграции Молдавии не поможет, вместо этого граждане должны голосовать "против", считает бывший вице-премьер страны Александр Муравский.
Ранее вице-спикер парламента от Соцпартии Влад Батрынча заявил, что референдум о вступлении Молдавии в ЕС был объявлен незаконно, поскольку ради него в год выборов менялась избирательное законодательство, поэтому социалисты призывают его бойкотировать.
"На заметку тем, кто призывает к бойкоту референдума. Если бы порог явки был 50% и референдум проводился бы в отдельный от выбора президента день, то тактика бойкота была бы вполне оправдана. В нынешних же условиях, бойкот это ошибка. Явка в 1/3 будет обеспечена,... одна только так называемая диаспора обеспечит 250-300 тысяч голосов "за". Голос тех, кто будет бойкотировать референдум, в расчет не попадет", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, это приведет к тому, что "за" проголосует порядка 80% от числа участвовавших, и никому уже важно не будет, что в референдуме приняли участие 30-40% жителей страны.
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"В этой реальности есть только одно разумное и действенное решение: участвовать в референдуме и голосовать "против". Особо еще раз разъясняю для сторонников евроинтеграции. Это голос "против" изменений конституции, которые желтая власть (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) хочет протащить таким шулерским способом. Что касается процесса евроинтеграции, то он будет продолжаться согласно установленным правилам, то есть путем переговоров, и результат референдума на этот процесс никак не повлияет", - добавил бывший вице-премьер.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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