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В Молдавии назвали единственную возможность для развития энергосектора - РИА Новости, 06.07.2024
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16:53 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/moldavija-1957885753.html
В Молдавии назвали единственную возможность для развития энергосектора
В Молдавии назвали единственную возможность для развития энергосектора - РИА Новости, 06.07.2024
В Молдавии назвали единственную возможность для развития энергосектора
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов считает, что единственный шанс для развития энергосектора страны - это переход к возобновляемой энергии. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:53
2024-07-06T16:53
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КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов считает, что единственный шанс для развития энергосектора страны - это переход к возобновляемой энергии. "Для Молдавии единственный шанс развивать сектор энергетики - это возобновляемая энергия и повышение энергоэффективности. У нас нет другого пути. Румыния и Украина имеют газ, у нас его нет, Румыния и Украина имеют нефть, у нас ее нет, наши соседи имеют уголь - у нас его нет. Но у нас есть свои плюсы для перехода на "зеленую энергетику", - заявил Парликов журналистам. По его словам, для других стран переход на "зеленую энергетику" подразумевает потерю рабочих мест в "добывающей промышленности", но Молдавии это не грозит. "Мы заявили о намерении к 2030 году иметь 30 процентов возобновляемой энергии от общего объема потребления. Когда мы это заявили, у нас было 4 процента. Сейчас - более 10-ти. Я уверен, что мы выполним поставленную задачу", - добавил министр. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.
https://ria.ru/20240706/moldaviya-1957843773.html
https://ria.ru/20231006/moldaviya-1900843359.html
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экономика, молдавия, румыния, украина, молдовагаз, газпром
Экономика, Молдавия, Румыния, Украина, Молдовагаз, Газпром
В Молдавии назвали единственную возможность для развития энергосектора

Министр энергетики Парликов: Молдавия должна перейти на возобновляемую энергию

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов считает, что единственный шанс для развития энергосектора страны - это переход к возобновляемой энергии.
"Для Молдавии единственный шанс развивать сектор энергетики - это возобновляемая энергия и повышение энергоэффективности. У нас нет другого пути. Румыния и Украина имеют газ, у нас его нет, Румыния и Украина имеют нефть, у нас ее нет, наши соседи имеют уголь - у нас его нет. Но у нас есть свои плюсы для перехода на "зеленую энергетику", - заявил Парликов журналистам.
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По его словам, для других стран переход на "зеленую энергетику" подразумевает потерю рабочих мест в "добывающей промышленности", но Молдавии это не грозит.
«
"Мы заявили о намерении к 2030 году иметь 30 процентов возобновляемой энергии от общего объема потребления. Когда мы это заявили, у нас было 4 процента. Сейчас - более 10-ти. Я уверен, что мы выполним поставленную задачу", - добавил министр.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.
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