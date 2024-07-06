В Молдавии назвали единственную возможность для развития энергосектора
Министр энергетики Парликов: Молдавия должна перейти на возобновляемую энергию
© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов считает, что единственный шанс для развития энергосектора страны - это переход к возобновляемой энергии.
"Для Молдавии единственный шанс развивать сектор энергетики - это возобновляемая энергия и повышение энергоэффективности. У нас нет другого пути. Румыния и Украина имеют газ, у нас его нет, Румыния и Украина имеют нефть, у нас ее нет, наши соседи имеют уголь - у нас его нет. Но у нас есть свои плюсы для перехода на "зеленую энергетику", - заявил Парликов журналистам.
По его словам, для других стран переход на "зеленую энергетику" подразумевает потерю рабочих мест в "добывающей промышленности", но Молдавии это не грозит.
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"Мы заявили о намерении к 2030 году иметь 30 процентов возобновляемой энергии от общего объема потребления. Когда мы это заявили, у нас было 4 процента. Сейчас - более 10-ти. Я уверен, что мы выполним поставленную задачу", - добавил министр.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.
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