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Президент Узбекистана призвал к немедленному прекращению насилия в Газе - РИА Новости, 06.07.2024
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19:47 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/mirzieev-1957916511.html
Президент Узбекистана призвал к немедленному прекращению насилия в Газе
Президент Узбекистана призвал к немедленному прекращению насилия в Газе - РИА Новости, 06.07.2024
Президент Узбекистана призвал к немедленному прекращению насилия в Газе
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша призвал к безотлагательному началу... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T19:47
2024-07-06T19:47
в мире
израиль
узбекистан
ближний восток
шавкат мирзиеев
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТАШКЕНТ, 6 июл - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша призвал к безотлагательному началу мирного процесса в секторе Газа. "Призываем к немедленному прекращению насильственных действий, безотлагательному началу мирного процесса", - сказал Мирзиёев, текст выступления размещен на сайте узбекистанского президента. Глава Узбекистана добавил, что последствия кровопролитной войны в секторе Газа, которая длится уже девять месяцев, вызывают у него "глубокую скорбь". "Ничем нельзя оправдать столкновения, которые привели к гибели около 40 тысяч жителей, особенно женщин и детей", - отметил Мирзиёев. Он добавил, что основным условием обеспечения стратегической стабильности и мира на Ближнем Востоке является "создание независимого и свободного государства Палестина". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240706/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, узбекистан, ближний восток, шавкат мирзиеев, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Узбекистан, Ближний Восток, Шавкат Мирзиеев, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Президент Узбекистана призвал к немедленному прекращению насилия в Газе

Президент Узбекистана призвал к немедленному началу мирного процесса в Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 6 июл - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша призвал к безотлагательному началу мирного процесса в секторе Газа.
"Призываем к немедленному прекращению насильственных действий, безотлагательному началу мирного процесса", - сказал Мирзиёев, текст выступления размещен на сайте узбекистанского президента.
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Вчера, 19:55
Глава Узбекистана добавил, что последствия кровопролитной войны в секторе Газа, которая длится уже девять месяцев, вызывают у него "глубокую скорбь".
"Ничем нельзя оправдать столкновения, которые привели к гибели около 40 тысяч жителей, особенно женщин и детей", - отметил Мирзиёев.
Он добавил, что основным условием обеспечения стратегической стабильности и мира на Ближнем Востоке является "создание независимого и свободного государства Палестина".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Вчера, 05:16
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Путин высказался о попытках США разрубить палестинский узел
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В миреИзраильУзбекистанБлижний ВостокШавкат МирзиеевХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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