https://ria.ru/20240706/mirzieev-1957916511.html

Президент Узбекистана призвал к немедленному прекращению насилия в Газе

Президент Узбекистана призвал к немедленному прекращению насилия в Газе - РИА Новости, 06.07.2024

Президент Узбекистана призвал к немедленному прекращению насилия в Газе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша призвал к безотлагательному началу... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T19:47

2024-07-06T19:47

2024-07-06T19:47

в мире

израиль

узбекистан

ближний восток

шавкат мирзиеев

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТАШКЕНТ, 6 июл - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в городе Шуша призвал к безотлагательному началу мирного процесса в секторе Газа. "Призываем к немедленному прекращению насильственных действий, безотлагательному началу мирного процесса", - сказал Мирзиёев, текст выступления размещен на сайте узбекистанского президента. Глава Узбекистана добавил, что последствия кровопролитной войны в секторе Газа, которая длится уже девять месяцев, вызывают у него "глубокую скорбь". "Ничем нельзя оправдать столкновения, которые привели к гибели около 40 тысяч жителей, особенно женщин и детей", - отметил Мирзиёев. Он добавил, что основным условием обеспечения стратегической стабильности и мира на Ближнем Востоке является "создание независимого и свободного государства Палестина". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 87,4 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240706/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240706/ssha-1957816398.html

https://ria.ru/20240704/ssha-1957293806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, узбекистан, ближний восток, шавкат мирзиеев, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году