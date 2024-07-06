https://ria.ru/20240706/minoborony-1957875671.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 06.07.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:54

2024-07-06T15:54

2024-07-06T15:57

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Шестого июля 2024 года около 14.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

россия

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россия, вооруженные силы украины