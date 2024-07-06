https://ria.ru/20240706/minoborony-1957875671.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 06.07.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:54
2024-07-06T15:54
2024-07-06T15:57
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Шестого июля 2024 года около 14.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны: около 14.20 ПВО уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью