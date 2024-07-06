https://ria.ru/20240706/minoborony-1957856626.html
ВСУ потеряли до 415 военных в зоне ответственности группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 415 военных в зоне ответственности группировки "Центр" - РИА Новости, 06.07.2024
ВСУ потеряли до 415 военных в зоне ответственности группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американскую Bradley, в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:33
2024-07-06T13:33
2024-07-06T13:36
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американскую Bradley, в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчье, Острое, Селидово, Восход и Торецк ДНР."Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 41-й, 47-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.Потери противника составили до 415 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП Bradley производства США, два пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html
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сша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 415 военных в зоне ответственности группировки "Центр"
Минобороны: ВСУ потеряли 415 военных в зоне ответственности войск "Центра"