https://ria.ru/20240706/minoborony-1957856070.html

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 06.07.2024

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населённых пунктов ДНР, потери противника составили РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T13:30

2024-07-06T13:30

2024-07-06T13:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населённых пунктов ДНР, потери противника составили до 650 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Катериновка, Северск, Елизаветовка и Часов Яр Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 650 военнослужащих и 12 автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили гаубицы М777 и М198 производства США, а также FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскуб установку "Акация", орудие Д-20 и два Д-30, два орудия L-119 производства Великобритании, станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

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вооруженные силы украины, россия