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Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 06.07.2024
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13:30 06.07.2024 (обновлено: 13:39 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/minoborony-1957856070.html
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 06.07.2024
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населённых пунктов ДНР, потери противника составили РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:30
2024-07-06T13:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населённых пунктов ДНР, потери противника составили до 650 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Катериновка, Северск, Елизаветовка и Часов Яр Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 650 военнослужащих и 12 автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили гаубицы М777 и М198 производства США, а также FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскуб установку "Акация", орудие Д-20 и два Д-30, два орудия L-119 производства Великобритании, станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

Минобороны: ВСУ потеряли 650 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа танкистов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населённых пунктов ДНР, потери противника составили до 650 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Курдюмовка, Катериновка, Северск, Елизаветовка и Часов Яр Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"ВСУ потеряли до 650 военнослужащих и 12 автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили гаубицы М777 и М198 производства США, а также FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскуб установку "Акация", орудие Д-20 и два Д-30, два орудия L-119 производства Великобритании, станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также семь полевых складов боеприпасов ВСУ.
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