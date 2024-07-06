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Подразделения "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 06.07.2024
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13:29 06.07.2024 (обновлено: 13:45 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/minoborony-1957855337.html
Подразделения "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР
Подразделения "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 06.07.2024
Подразделения "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, а также отразили две контратаки,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:29
2024-07-06T13:45
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, а также отразили две контратаки, потери противника составили до 540 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 30-й, 43-й, 166-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны, 12-й бригады специального назначения и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка, Григоровка, Торское и Кировск Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии."Противник потерял до 540 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудия: М119 производства США и L-119 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и три полевых склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html
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харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Подразделения "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР

Минобороны: ВСУ потеряли 540 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, а также отразили две контратаки, потери противника составили до 540 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 30-й, 43-й, 166-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны, 12-й бригады специального назначения и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка, Григоровка, Торское и Кировск Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, они отразили две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.
«
"Противник потерял до 540 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудия: М119 производства США и L-119 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и три полевых склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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