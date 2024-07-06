https://ria.ru/20240706/minoborony-1957855337.html
Подразделения "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР
Подразделения "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 06.07.2024
Подразделения "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, а также отразили две контратаки,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:29
2024-07-06T13:29
2024-07-06T13:45
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_0:110:3206:1913_1920x0_80_0_0_8fb659a0a3a5e49deed311354befee7f.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, а также отразили две контратаки, потери противника составили до 540 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 30-й, 43-й, 166-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны, 12-й бригады специального назначения и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка, Григоровка, Торское и Кировск Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии."Противник потерял до 540 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудия: М119 производства США и L-119 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и три полевых склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html
https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html
харьковская область
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_205d5887be56fdf996ebe9e17d209070.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Подразделения "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР
Минобороны: ВСУ потеряли 540 военных в зоне ответственности группировки "Запад"