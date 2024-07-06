https://ria.ru/20240706/minoborony-1957855337.html

Подразделения "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР

Подразделения "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 06.07.2024

Подразделения "Запада" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, а также отразили две контратаки,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T13:29

2024-07-06T13:29

2024-07-06T13:45

специальная военная операция на украине

харьковская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, а также отразили две контратаки, потери противника составили до 540 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 30-й, 43-й, 166-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны, 12-й бригады специального назначения и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка, Григоровка, Торское и Кировск Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии."Противник потерял до 540 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм орудия: М119 производства США и L-119 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и три полевых склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html

https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

харьковская область

донецкая народная республика

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харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия