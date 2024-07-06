https://ria.ru/20240706/minoborony-1957855067.html

ВСУ потеряли 210 военных в зоне ответственности группировки "Север"

ВСУ потеряли 210 военных в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 06.07.2024

ВСУ потеряли 210 военных в зоне ответственности группировки "Север"

Подразделения группировки войск "Север" за сутки отбили пять атак украинских сил, в зоне действия "Севера" противник потерял до 210 военных, сообщило в субботу... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T13:27

2024-07-06T13:27

2024-07-06T13:47

специальная военная операция на украине

россия

волчанск

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" за сутки отбили пять атак украинских сил, в зоне действия "Севера" противник потерял до 210 военных, сообщило в субботу Министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 31-й механизированной, 71-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области. За сутки отражены пять атак формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и отряда сил специальных операций "Восток", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, пикап, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства и Caesar французского производства, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, два 152-миллиметровых орудия Д-20, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-миллиметровая гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

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волчанск

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россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины