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ВСУ потеряли 210 военных в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 06.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 06.07.2024 (обновлено: 13:47 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/minoborony-1957855067.html
ВСУ потеряли 210 военных в зоне ответственности группировки "Север"
ВСУ потеряли 210 военных в зоне ответственности группировки "Север" - РИА Новости, 06.07.2024
ВСУ потеряли 210 военных в зоне ответственности группировки "Север"
Подразделения группировки войск "Север" за сутки отбили пять атак украинских сил, в зоне действия "Севера" противник потерял до 210 военных, сообщило в субботу... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:27
2024-07-06T13:47
специальная военная операция на украине
россия
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" за сутки отбили пять атак украинских сил, в зоне действия "Севера" противник потерял до 210 военных, сообщило в субботу Министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 31-й механизированной, 71-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области. За сутки отражены пять атак формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и отряда сил специальных операций "Восток", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, пикап, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства и Caesar французского производства, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, два 152-миллиметровых орудия Д-20, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-миллиметровая гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
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россия, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли 210 военных в зоне ответственности группировки "Север"

Минобороны: группировка войск "Север" за сутки отразила пять атак ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" за сутки отбили пять атак украинских сил, в зоне действия "Севера" противник потерял до 210 военных, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.
«
"Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 31-й механизированной, 71-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области. За сутки отражены пять атак формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и отряда сил специальных операций "Восток", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, пикап, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки: Krab польского производства и Caesar французского производства, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, два 152-миллиметровых орудия Д-20, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-миллиметровая гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВолчанскХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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