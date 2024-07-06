https://ria.ru/20240706/minoborony-1957851907.html

ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка

ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка - РИА Новости, 06.07.2024

ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка

Вооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка, расположенном в Николаевской области, взрывом повредило самолет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T13:02

2024-07-06T13:02

2024-07-06T13:19

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

николаевская область

безопасность

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка, расположенном в Николаевской области, взрывом повредило самолет, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По информации Лебедева, в пятницу днем в 13.30 мск российские вооруженные силы ударили по военному аэродрому в Мартыновке, расположенном в Вознесенском районе Николаевской области. По словам местных жителей, взрыв был громким. По данным Лебедева, по направлению к Мартыновскому аэродрому раздались два взрыва, при этом "второй по тональности был более громким"."По сообщениям из Вознесенска, незадолго до взрыва сел самолет. Насколько стало известно, взрывом самолет повредило, но не уничтожило", - уточнил он.

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

украина

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, вооруженные силы рф, николаевская область, безопасность