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ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка - РИА Новости, 06.07.2024
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13:02 06.07.2024 (обновлено: 13:19 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/minoborony-1957851907.html
ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка
ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка - РИА Новости, 06.07.2024
ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка
Вооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка, расположенном в Николаевской области, взрывом повредило самолет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:02
2024-07-06T13:19
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
николаевская область
безопасность
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка, расположенном в Николаевской области, взрывом повредило самолет, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По информации Лебедева, в пятницу днем в 13.30 мск российские вооруженные силы ударили по военному аэродрому в Мартыновке, расположенном в Вознесенском районе Николаевской области. По словам местных жителей, взрыв был громким. По данным Лебедева, по направлению к Мартыновскому аэродрому раздались два взрыва, при этом "второй по тональности был более громким"."По сообщениям из Вознесенска, незадолго до взрыва сел самолет. Насколько стало известно, взрывом самолет повредило, но не уничтожило", - уточнил он.
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украина, вооруженные силы рф, николаевская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Николаевская область, Безопасность
ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка

Минобороны: ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка в Николаевской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкНанесение удара с берегового ракетного комплекса "Бастион" по инфраструктуре украинской армии (скриншот видео)
Нанесение удара с берегового ракетного комплекса Бастион по инфраструктуре украинской армии (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
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Нанесение удара с берегового ракетного комплекса "Бастион" по инфраструктуре украинской армии (скриншот видео). Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка, расположенном в Николаевской области, взрывом повредило самолет, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По информации Лебедева, в пятницу днем в 13.30 мск российские вооруженные силы ударили по военному аэродрому в Мартыновке, расположенном в Вознесенском районе Николаевской области. По словам местных жителей, взрыв был громким. По данным Лебедева, по направлению к Мартыновскому аэродрому раздались два взрыва, при этом "второй по тональности был более громким".
"По сообщениям из Вознесенска, незадолго до взрыва сел самолет. Насколько стало известно, взрывом самолет повредило, но не уничтожило", - уточнил он.
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