https://ria.ru/20240706/minoborony-1957851907.html
ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка
ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка - РИА Новости, 06.07.2024
ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка
Вооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка, расположенном в Николаевской области, взрывом повредило самолет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:02
2024-07-06T13:02
2024-07-06T13:19
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вооруженные силы рф
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безопасность
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка, расположенном в Николаевской области, взрывом повредило самолет, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.По информации Лебедева, в пятницу днем в 13.30 мск российские вооруженные силы ударили по военному аэродрому в Мартыновке, расположенном в Вознесенском районе Николаевской области. По словам местных жителей, взрыв был громким. По данным Лебедева, по направлению к Мартыновскому аэродрому раздались два взрыва, при этом "второй по тональности был более громким"."По сообщениям из Вознесенска, незадолго до взрыва сел самолет. Насколько стало известно, взрывом самолет повредило, но не уничтожило", - уточнил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, вооруженные силы рф, николаевская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Николаевская область, Безопасность
ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка
Минобороны: ВС России ударили по аэродрому ВСУ Мартыновка в Николаевской области
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по аэродрому ВВС Украины Мартыновка, расположенном в Николаевской области, взрывом повредило самолет, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По информации Лебедева, в пятницу днем в 13.30 мск российские вооруженные силы ударили по военному аэродрому в Мартыновке, расположенном в Вознесенском районе Николаевской области. По словам местных жителей, взрыв был громким. По данным Лебедева, по направлению к Мартыновскому аэродрому раздались два взрыва, при этом "второй по тональности был более громким".
"По сообщениям из Вознесенска, незадолго до взрыва сел самолет. Насколько стало известно, взрывом самолет повредило, но не уничтожило", - уточнил он.