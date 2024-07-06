Илон Маск призвал распустить ФБР из-за дела Эпштейна
Илон Маск: ФБР надо упразднить, раз оно не выполняет обязанности в деле Эпштейна
© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ФБР надо упразднить, если оно не начнет привлекать к ответственности людей, фигурирующих в деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.
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"Нет ни одной, даже одной попытки привлечь к ответственности клиентов из листа Эпштейна. Либо ФБР выполняет свои обязанности, либо появляется веский повод для того, чтобы перезапустить или упразднить департамент", — написал он.
Суд в США ранее опубликовал судебный документ с перечнем лиц, фигурирующих в деле Эпштейна.
Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, а также в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, за который полагается до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог.
В конце июля стало известно, что мужчину нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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