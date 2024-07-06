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Илон Маск призвал распустить ФБР из-за дела Эпштейна - РИА Новости, 06.07.2024
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09:24 06.07.2024 (обновлено: 13:57 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/mask-1957829402.html
Илон Маск призвал распустить ФБР из-за дела Эпштейна
Илон Маск призвал распустить ФБР из-за дела Эпштейна - РИА Новости, 06.07.2024
Илон Маск призвал распустить ФБР из-за дела Эпштейна
ФБР надо упразднить, если оно не начнет привлекать к ответственности людей, фигурирующих в деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна, заявил американский... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T09:24
2024-07-06T13:57
в мире
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нью-йорк (город)
илон маск
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ФБР надо упразднить, если оно не начнет привлекать к ответственности людей, фигурирующих в деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X. &quot;Нет ни одной, даже одной попытки привлечь к ответственности клиентов из листа Эпштейна. Либо ФБР выполняет свои обязанности, либо появляется веский повод для того, чтобы перезапустить или упразднить департамент&quot;, — написал он.Суд в США ранее опубликовал судебный документ с перечнем лиц, фигурирующих в деле Эпштейна. Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, а также в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, за который полагается до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что мужчину нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20240702/mask-1956953763.html
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в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), илон маск, фбр
В мире, США, Манхэттен, Нью-Йорк (город), Илон Маск, ФБР
Илон Маск призвал распустить ФБР из-за дела Эпштейна

Илон Маск: ФБР надо упразднить, раз оно не выполняет обязанности в деле Эпштейна

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ФБР надо упразднить, если оно не начнет привлекать к ответственности людей, фигурирующих в деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.
«

"Нет ни одной, даже одной попытки привлечь к ответственности клиентов из листа Эпштейна. Либо ФБР выполняет свои обязанности, либо появляется веский повод для того, чтобы перезапустить или упразднить департамент", — написал он.

Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Маск обвинил газету New York Times в нападках на свободу слова
2 июля, 19:38
Суд в США ранее опубликовал судебный документ с перечнем лиц, фигурирующих в деле Эпштейна.
Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, а также в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, за который полагается до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог.
В конце июля стало известно, что мужчину нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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