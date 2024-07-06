https://ria.ru/20240706/mask-1957829402.html

Илон Маск призвал распустить ФБР из-за дела Эпштейна

Илон Маск призвал распустить ФБР из-за дела Эпштейна - РИА Новости, 06.07.2024

Илон Маск призвал распустить ФБР из-за дела Эпштейна

ФБР надо упразднить, если оно не начнет привлекать к ответственности людей, фигурирующих в деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна, заявил американский... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T09:24

2024-07-06T09:24

2024-07-06T13:57

в мире

сша

манхэттен

нью-йорк (город)

илон маск

фбр

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. ФБР надо упразднить, если оно не начнет привлекать к ответственности людей, фигурирующих в деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X. "Нет ни одной, даже одной попытки привлечь к ответственности клиентов из листа Эпштейна. Либо ФБР выполняет свои обязанности, либо появляется веский повод для того, чтобы перезапустить или упразднить департамент", — написал он.Суд в США ранее опубликовал судебный документ с перечнем лиц, фигурирующих в деле Эпштейна. Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, а также в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, за который полагается до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что мужчину нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20240702/mask-1956953763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, манхэттен, нью-йорк (город), илон маск, фбр