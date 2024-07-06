https://ria.ru/20240706/litva-1957892607.html
Лозунг белорусских националистов нанесли на памятник королю Литвы
Лозунг белорусских националистов нанесли на памятник королю Литвы - РИА Новости, 06.07.2024
Лозунг белорусских националистов нанесли на памятник королю Литвы
Лозунг белорусских националистов нанесли красной краской на скульптуру короля Литвы Миндаугаса накануне празднования дня литовского государства, отмечающегося в РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:35
2024-07-06T17:35
2024-07-06T17:35
литва
вильнюс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957894225_0:1442:2048:2594_1920x0_80_0_0_1544775e46189d4ea675f6b6458f06a2.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лозунг белорусских националистов нанесли красной краской на скульптуру короля Литвы Миндаугаса накануне празднования дня литовского государства, отмечающегося в память о коронации этого правителя, сообщил портал Delfi со ссылкой на полицию. "Выходка вандалов была замечена 6 июля около 2.00 ночи (совпадает с мск - ред.). В Вильнюсе на Арсенальской улице замечено, что на памятнике королю Миндаугасу красной краской написано "Вiльня наша" (с белорусского - "Вильнюс наш" - ред.). О происшествии полиции сообщила прохожая. Утром краска с памятника была смыта", - говорится в сообщении. Полиция собирает материал по статье о повреждении общественного имущества, нарушителям грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет. Отмечается, что это не первый случай появления в общественном пространстве Вильнюса призывов к отчуждению литовской столицы, которую сторонники так называемого литвинизма считают частью Белоруссии как исторического наследника Великого княжества Литовского. В Литве 6 июля с 1990 года отмечается День государства, приуроченный к коронации первого литовского короля Миндаугаса (Миндовга) в 1253 году.
https://ria.ru/20240509/rossii-1944994624.html
https://ria.ru/20240617/memorial-1953501095.html
литва
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957894225_0:1034:2049:2570_1920x0_80_0_0_fc91f177aac0f968daece7ccfeb871c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, вильнюс, в мире
Лозунг белорусских националистов нанесли на памятник королю Литвы
Delfi: националисты нанесли краской на скульптуру короля Литвы Миндаугаса