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Лозунг белорусских националистов нанесли на памятник королю Литвы - РИА Новости, 06.07.2024
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17:35 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/litva-1957892607.html
Лозунг белорусских националистов нанесли на памятник королю Литвы
Лозунг белорусских националистов нанесли на памятник королю Литвы - РИА Новости, 06.07.2024
Лозунг белорусских националистов нанесли на памятник королю Литвы
Лозунг белорусских националистов нанесли красной краской на скульптуру короля Литвы Миндаугаса накануне празднования дня литовского государства, отмечающегося в РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:35
2024-07-06T17:35
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лозунг белорусских националистов нанесли красной краской на скульптуру короля Литвы Миндаугаса накануне празднования дня литовского государства, отмечающегося в память о коронации этого правителя, сообщил портал Delfi со ссылкой на полицию. "Выходка вандалов была замечена 6 июля около 2.00 ночи (совпадает с мск - ред.). В Вильнюсе на Арсенальской улице замечено, что на памятнике королю Миндаугасу красной краской написано "Вiльня наша" (с белорусского - "Вильнюс наш" - ред.). О происшествии полиции сообщила прохожая. Утром краска с памятника была смыта", - говорится в сообщении. Полиция собирает материал по статье о повреждении общественного имущества, нарушителям грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет. Отмечается, что это не первый случай появления в общественном пространстве Вильнюса призывов к отчуждению литовской столицы, которую сторонники так называемого литвинизма считают частью Белоруссии как исторического наследника Великого княжества Литовского. В Литве 6 июля с 1990 года отмечается День государства, приуроченный к коронации первого литовского короля Миндаугаса (Миндовга) в 1253 году.
https://ria.ru/20240509/rossii-1944994624.html
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литва, вильнюс, в мире
Литва, Вильнюс, В мире
Лозунг белорусских националистов нанесли на памятник королю Литвы

Delfi: националисты нанесли краской на скульптуру короля Литвы Миндаугаса

CC BY-SA 4.0 / Scotch Mist / Памятник королю Миндаугасу в Вильнюсе
Памятник королю Миндаугасу в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Scotch Mist /
Памятник королю Миндаугасу в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лозунг белорусских националистов нанесли красной краской на скульптуру короля Литвы Миндаугаса накануне празднования дня литовского государства, отмечающегося в память о коронации этого правителя, сообщил портал Delfi со ссылкой на полицию.
«
"Выходка вандалов была замечена 6 июля около 2.00 ночи (совпадает с мск - ред.). В Вильнюсе на Арсенальской улице замечено, что на памятнике королю Миндаугасу красной краской написано "Вiльня наша" (с белорусского - "Вильнюс наш" - ред.). О происшествии полиции сообщила прохожая. Утром краска с памятника была смыта", - говорится в сообщении.
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Полиция собирает материал по статье о повреждении общественного имущества, нарушителям грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.
Отмечается, что это не первый случай появления в общественном пространстве Вильнюса призывов к отчуждению литовской столицы, которую сторонники так называемого литвинизма считают частью Белоруссии как исторического наследника Великого княжества Литовского.
В Литве 6 июля с 1990 года отмечается День государства, приуроченный к коронации первого литовского короля Миндаугаса (Миндовга) в 1253 году.
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