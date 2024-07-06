https://ria.ru/20240706/lejboristy-1957882724.html

Британские лейбористы подтвердили планы не высылать нелегалов в Руанду

Британские лейбористы подтвердили планы не высылать нелегалов в Руанду - РИА Новости, 06.07.2024

Британские лейбористы подтвердили планы не высылать нелегалов в Руанду

Одержавшие победу на прошедших в четверг парламентских выборах в Великобритании лейбористы подтвердили свое намерение покончить со схемой прошлого правительства РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:50

2024-07-06T14:50

2024-07-06T20:22

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Одержавшие победу на прошедших в четверг парламентских выборах в Великобритании лейбористы подтвердили свое намерение покончить со схемой прошлого правительства консерваторов по депортации нелегальных мигрантов в Руанду, пишет газета Telegraph со ссылкой на источник в Лейбористской партии. "Если бы (предыдущий премьер - ред.) Риши Сунак думал, что (схема с - ред.) Руандой сработает, он бы не назначил выборы. Это была обманка. Назначая выборы, Сунак признавал этот факт", - цитирует издание источник, который также подтвердил, что план по высылке нелегалов можно считать "мертвым". Бывший премьер-министр Риши Сунак ранее заявлял, что первые мигранты будут вывезены в Руанду только после всеобщих выборов, прошедших 4 июля. СМИ сообщали, что первый рейс планировался на 23 июля 2024 года. Сунак заявлял, что действия властей не ограничатся одним рейсом, высылки будут проводиться ежемесячно, пока не прекратится поток нелегальных мигрантов. Премьер также подтвердил, что для этих рейсов выделен аэродром, были заказаны чартерные коммерческие самолеты. Он отметил, что сотни человек прошли подготовку для сопровождения нелегальных мигрантов. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.

https://ria.ru/20240705/velikobritanija-1957405238.html

https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, руанда, ла-манш, риши сунак, парламентские выборы в британии – 2024