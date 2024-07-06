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На Кубани почти 4,5 тысячи сотрудников освоили бережливое производство
На Кубани почти 4,5 тысячи сотрудников освоили бережливое производство - РИА Новости, 06.07.2024
На Кубани почти 4,5 тысячи сотрудников освоили бережливое производство
Почти 4,5 тысячи сотрудников предприятий Краснодарского края освоили элементы технологий бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T02:01
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Почти 4,5 тысячи сотрудников предприятий Краснодарского края освоили элементы технологий бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "За время реализации национального проекта бережливые инструменты уже освоили 4494 сотрудника кубанских компаний и представителя региональных команд. Также обучение прошли 378 инструкторов по бережливому производству и 98 внутренних тренеров. Они изучили систему эффективной организации рабочих мест, производственный анализ, научились находить и исправлять проблемы в потоках, мешающие росту производительности", - говорится в сообщении. Национальный проект "Производительность труда" предусматривает системные меры поддержки предприятий - льготное финансирование, налоговые преференции, снижение административных барьеров, повышение квалификации сотрудников, а также адресную работу экспертов Федерального и Региональных центров компетенций на производственных площадках, добавляют власти.
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экономика, технологии, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Экономика, Технологии, Краснодарский край, Россия
На Кубани почти 4,5 тысячи сотрудников освоили бережливое производство
На Кубани 4,5 тысячи сотрудников освоили технологии бережливого производства
КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Почти 4,5 тысячи сотрудников предприятий Краснодарского края освоили элементы технологий бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
"За время реализации национального проекта бережливые инструменты уже освоили 4494 сотрудника кубанских компаний и представителя региональных команд. Также обучение прошли 378 инструкторов по бережливому производству и 98 внутренних тренеров. Они изучили систему эффективной организации рабочих мест, производственный анализ, научились находить и исправлять проблемы в потоках, мешающие росту производительности", - говорится в сообщении.
Национальный проект "Производительность труда" предусматривает системные меры поддержки предприятий - льготное финансирование, налоговые преференции, снижение административных барьеров, повышение квалификации сотрудников, а также адресную работу экспертов Федерального и Региональных центров компетенций на производственных площадках, добавляют власти.