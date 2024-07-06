Посол прокомментировал визит российских кораблей в Венесуэлу
Мелик-Багдасаров: визит российских кораблей в Венесуэлу является примером дружбы
© Фото : РИА НовостиТанкер-снабженец "Академик Пашин" в венесуэльском порту Ла-Гуайра
© Фото : РИА Новости
Танкер-снабженец "Академик Пашин" в венесуэльском порту Ла-Гуайра
ЛА-ГУАЙРА (Венесуэла), 6 июл - РИА Новости. Визит российских кораблей в венесуэльский порт Ла-Гуайра и участие моряков в параде в День независимости демонстрирует дружбу, сотрудничество между странами и безусловную солидарность, заявил РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
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"Визит группы российских военных кораблей является знаком и ярким примером нашей дружбы, нашего стратегического сотрудничества. Они прибыли накануне Дня независимости Венесуэлы, и вчера группа российских моряков приняла участие в параде, пройдя вместе с венесуэльскими солдатами по Пасео Лос-Просерес перед конституционным президентом Николасом Мадуро Моросом в знак нашей безусловной солидарности, потому что, как сказал президент Мадуро, если вы хотите мира, вы должны его защищать", - заявил дипломат после того, как корабли покинули венесуэльский порт.
Во вторник часть корабельной ударной группы российского Северного флота, включая фрегат "Адмирал Горшков" и танкер-снабженец "Академик Пашин", в рамках дальнего похода зашла в порт Ла-Гуайра к северу от Каракаса. Группа из 46 членов экипажей приняла участие в военно-гражданском параде по случаю 213-й годовщины независимости этой южноамериканской страны, их там лично приветствовал президент Мадуро.
"Всегда, когда корабль заходит в порт другой страны, это признак особых отношений и чувств. Это очень романтично на самом деле, для всех, хотя корабль военный. Моряков здесь очень хорошо приняли, они были рады и благодарны гостеприимному характеру венесуэльского народа", - отметил российский дипломат.