https://ria.ru/20240706/korabli-1957938391.html

Посол прокомментировал визит российских кораблей в Венесуэлу

Посол прокомментировал визит российских кораблей в Венесуэлу - РИА Новости, 06.07.2024

Посол прокомментировал визит российских кораблей в Венесуэлу

Визит российских кораблей в венесуэльский порт Ла-Гуайра и участие моряков в параде в День независимости демонстрирует дружбу, сотрудничество между странами и... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T21:47

2024-07-06T21:47

2024-07-06T21:47

в мире

венесуэла

россия

каракас

николас мадуро

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ЛА-ГУАЙРА (Венесуэла), 6 июл - РИА Новости. Визит российских кораблей в венесуэльский порт Ла-Гуайра и участие моряков в параде в День независимости демонстрирует дружбу, сотрудничество между странами и безусловную солидарность, заявил РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. "Визит группы российских военных кораблей является знаком и ярким примером нашей дружбы, нашего стратегического сотрудничества. Они прибыли накануне Дня независимости Венесуэлы, и вчера группа российских моряков приняла участие в параде, пройдя вместе с венесуэльскими солдатами по Пасео Лос-Просерес перед конституционным президентом Николасом Мадуро Моросом в знак нашей безусловной солидарности, потому что, как сказал президент Мадуро, если вы хотите мира, вы должны его защищать", - заявил дипломат после того, как корабли покинули венесуэльский порт. Во вторник часть корабельной ударной группы российского Северного флота, включая фрегат "Адмирал Горшков" и танкер-снабженец "Академик Пашин", в рамках дальнего похода зашла в порт Ла-Гуайра к северу от Каракаса. Группа из 46 членов экипажей приняла участие в военно-гражданском параде по случаю 213-й годовщины независимости этой южноамериканской страны, их там лично приветствовал президент Мадуро. "Всегда, когда корабль заходит в порт другой страны, это признак особых отношений и чувств. Это очень романтично на самом деле, для всех, хотя корабль военный. Моряков здесь очень хорошо приняли, они были рады и благодарны гостеприимному характеру венесуэльского народа", - отметил российский дипломат.

https://ria.ru/20240703/korabli-1957001925.html

венесуэла

россия

каракас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венесуэла, россия, каракас, николас мадуро