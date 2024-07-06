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Мали, Нигер и Буркина-Фасо создадут конфедерацию Сахельского альянса - РИА Новости, 06.07.2024
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19:46 06.07.2024 (обновлено: 20:29 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/konfederatsiya-1957916271.html
Мали, Нигер и Буркина-Фасо создадут конфедерацию Сахельского альянса
Мали, Нигер и Буркина-Фасо создадут конфедерацию Сахельского альянса - РИА Новости, 06.07.2024
Мали, Нигер и Буркина-Фасо создадут конфедерацию Сахельского альянса
Мали, Нигер и Буркина-Фасо договорились об учреждении конфедерации Альянса государств Сахеля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T19:46
2024-07-06T20:29
в мире
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нигер
сахель
экономическое сообщество стран западной африки
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НИАМЕЙ, 6 июл — РИА Новости. Мали, Нигер и Буркина-Фасо договорились об учреждении конфедерации Альянса государств Сахеля, передает корреспондент РИА Новости.Хартию на трехстороннем саммите в столице Нигера Ниамее подписали главы государств: полковник Ассими Гоита (Мали), бригадный генерал Абдерахман Тчиани (Нигер) и Ибрагим Траоре (Буркина-Фасо).В сентябре прошлого года лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля. Его целью называется создание "архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи": посягательство на суверенитет или территориальную целостность одного из участников будет расцениваться как агрессия против всего альянса и потребует помощи всех сторон, в том числе военной.В конце января Нигер, Буркина-Фасо и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). По словам их представителей, сообщество стало угрозой для государств-членов и к тому же ввело "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции".Мали, Буркина-Фасо и Нигер отстранили от участия в ЭКОВАС и Африканском союзе после того, как в этих странах в 2021, 2022 и 2023 годах к власти пришли военные. Против каждой из трех республик объединение ввело санкции. А в начале августа участники чрезвычайной встречи начальников генштабов государств ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20240706/ekovas-1957906492.html
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в мире, мали, нигер, сахель , экономическое сообщество стран западной африки
В мире, Мали, Нигер, Сахель , Экономическое сообщество стран Западной Африки
Мали, Нигер и Буркина-Фасо создадут конфедерацию Сахельского альянса

Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали хартию о конфедерации Сахельского альянса

© AP Photo / Sam MednickПустая улица в Ниамее, Нигер
Пустая улица в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Пустая улица в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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НИАМЕЙ, 6 июл — РИА Новости. Мали, Нигер и Буркина-Фасо договорились об учреждении конфедерации Альянса государств Сахеля, передает корреспондент РИА Новости.
Хартию на трехстороннем саммите в столице Нигера Ниамее подписали главы государств: полковник Ассими Гоита (Мали), бригадный генерал Абдерахман Тчиани (Нигер) и Ибрагим Траоре (Буркина-Фасо).
В сентябре прошлого года лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля. Его целью называется создание "архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи": посягательство на суверенитет или территориальную целостность одного из участников будет расцениваться как агрессия против всего альянса и потребует помощи всех сторон, в том числе военной.
В конце января Нигер, Буркина-Фасо и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). По словам их представителей, сообщество стало угрозой для государств-членов и к тому же ввело "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции".
Мали, Буркина-Фасо и Нигер отстранили от участия в ЭКОВАС и Африканском союзе после того, как в этих странах в 2021, 2022 и 2023 годах к власти пришли военные. Против каждой из трех республик объединение ввело санкции. А в начале августа участники чрезвычайной встречи начальников генштабов государств ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Флаг Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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В миреМалиНигерСахельЭкономическое сообщество стран Западной Африки
 
 
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