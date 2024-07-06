https://ria.ru/20240706/konfederatsiya-1957916271.html

Мали, Нигер и Буркина-Фасо создадут конфедерацию Сахельского альянса

Мали, Нигер и Буркина-Фасо создадут конфедерацию Сахельского альянса - РИА Новости, 06.07.2024

Мали, Нигер и Буркина-Фасо создадут конфедерацию Сахельского альянса

Мали, Нигер и Буркина-Фасо договорились об учреждении конфедерации Альянса государств Сахеля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T19:46

2024-07-06T19:46

2024-07-06T20:29

в мире

мали

нигер

сахель

экономическое сообщество стран западной африки

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НИАМЕЙ, 6 июл — РИА Новости. Мали, Нигер и Буркина-Фасо договорились об учреждении конфедерации Альянса государств Сахеля, передает корреспондент РИА Новости.Хартию на трехстороннем саммите в столице Нигера Ниамее подписали главы государств: полковник Ассими Гоита (Мали), бригадный генерал Абдерахман Тчиани (Нигер) и Ибрагим Траоре (Буркина-Фасо).В сентябре прошлого года лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении Альянса государств Сахеля. Его целью называется создание "архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи": посягательство на суверенитет или территориальную целостность одного из участников будет расцениваться как агрессия против всего альянса и потребует помощи всех сторон, в том числе военной.В конце января Нигер, Буркина-Фасо и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). По словам их представителей, сообщество стало угрозой для государств-членов и к тому же ввело "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции".Мали, Буркина-Фасо и Нигер отстранили от участия в ЭКОВАС и Африканском союзе после того, как в этих странах в 2021, 2022 и 2023 годах к власти пришли военные. Против каждой из трех республик объединение ввело санкции. А в начале августа участники чрезвычайной встречи начальников генштабов государств ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20240706/ekovas-1957906492.html

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в мире, мали, нигер, сахель , экономическое сообщество стран западной африки