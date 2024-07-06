https://ria.ru/20240706/kirgiziya-1957899598.html

Госпереворот в Киргизии планировался на День Независимости

Госпереворот в Киргизии планировался на День Независимости - РИА Новости, 06.07.2024

Госпереворот в Киргизии планировался на День Независимости

Госпереворот в Киргизии, по подозрению в подготовке которого накануне была задержана группа из пяти граждан, планировалось осуществить на День Независимости 31... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:50

2024-07-06T17:50

2024-07-06T17:50

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БИШКЕК, 6 июл - РИА Новости. Госпереворот в Киргизии, по подозрению в подготовке которого накануне была задержана группа из пяти граждан, планировалось осуществить на День Независимости 31 августа, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. В пятницу госкомитет сообщил, что его сотрудниками были задержаны пятеро граждан Киргизии, готовивших насильственный захват власти в стране. При обыске у них изъяли целый арсенал оружия - 70 единиц винтовок и пистолетов и 255 тысяч патронов. Также у них были обнаружены 150 комплектов формы правоохранительных органов Киргизии и компоненты самодельных взрывных устройств. "Указанные лица 31 августа вблизи города Бишкек планировали организовать проведение спортивных игр с целью концентрации большого количества молодежи со всех регионов страны, в том числе заранее подготовленных деструктивно настроенных сил. Также на указанное спортивное мероприятие планировалось пригласить отдельных лидеров оппозиции в качестве провокаторов для призыва толпы к пешему выдвижению в город", - рассказали подробности в госкомитете. По словам представителя пресс-службы, организаторы планировали устроить по пути следования массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и оказанием сопротивления представителям власти с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране и насильственного захвата власти. "При этом, заранее подготовленная группа лиц обеспечила бы захват спортивно-стрелкового полигона с целью завладения огнестрельным оружием. Его планировали применить против сотрудников правоохранительных органов и граждан с целью провокации и эскалации ситуации", - уточнили в ведомстве. Отмечается, что для реализации своих намерений подозреваемые с начала года проводили встречи в отдельных районах республики с представителями криминалитета для мобилизации деструктивно настроенной молодежи.

https://radiosputnik.ru/20240628/boliviya-1956054539.html

https://ria.ru/20240629/keniya-1956276728.html

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киргизия, бишкек, в мире