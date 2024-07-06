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В Киргизии у готовивших госпереворот изъяли оружия и 250 тысяч патронов - РИА Новости, 06.07.2024
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13:22 06.07.2024 (обновлено: 13:55 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/kirgiziya-1957854120.html
В Киргизии у готовивших госпереворот изъяли оружия и 250 тысяч патронов
В Киргизии у готовивших госпереворот изъяли оружия и 250 тысяч патронов - РИА Новости, 06.07.2024
В Киргизии у готовивших госпереворот изъяли оружия и 250 тысяч патронов
У готовивших госпереворот в Киргизии граждан изъято 70 единиц оружия и 255 тысяч патронов, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе госкомитета... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:22
2024-07-06T13:55
киргизия
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БИШКЕК, 6 июл - РИА Новости. У готовивших госпереворот в Киргизии граждан изъято 70 единиц оружия и 255 тысяч патронов, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики."В результате проведенных обысков по месту жительства и в транспортных средствах, используемых рядом членов деструктивной группировки, планировавшей захватить власть с применением силы путем организации массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, были обнаружены 50 единиц оружия, 20 пистолетов, 255 тысяч единиц боеприпасов", - говорится в сообщении.Отмечается, что также изъяты 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 38 бронежилетов, два дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества, экстремистская литература и другие предметы."Кроме того, при обыске были обнаружены личные документы ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату Жогорку Кенеша (парламента - ред.) Кыргызстана Марлену Маматалиеву. В настоящее время по данному факту проводятся дополнительные следственные и оперативные мероприятия", - уточнили в ведомстве.Накануне госкомитет сообщил о задержании группы из пяти человек, которые готовили госпереворот в республике.
https://ria.ru/20240702/keniya-1956858328.html
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киргизия, в мире
Киргизия, В мире
В Киргизии у готовивших госпереворот изъяли оружия и 250 тысяч патронов

У граждан, готовивших госпереворот в Киргизии, изъяли оружие и патроны

© Sputnik / Акылбек БатырбековСитуация в центре Бишкека
Ситуация в центре Бишкека - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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БИШКЕК, 6 июл - РИА Новости. У готовивших госпереворот в Киргизии граждан изъято 70 единиц оружия и 255 тысяч патронов, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики.
«
"В результате проведенных обысков по месту жительства и в транспортных средствах, используемых рядом членов деструктивной группировки, планировавшей захватить власть с применением силы путем организации массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, были обнаружены 50 единиц оружия, 20 пистолетов, 255 тысяч единиц боеприпасов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что также изъяты 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов, 38 бронежилетов, два дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества, экстремистская литература и другие предметы.
«
"Кроме того, при обыске были обнаружены личные документы ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату Жогорку Кенеша (парламента - ред.) Кыргызстана Марлену Маматалиеву. В настоящее время по данному факту проводятся дополнительные следственные и оперативные мероприятия", - уточнили в ведомстве.
Накануне госкомитет сообщил о задержании группы из пяти человек, которые готовили госпереворот в республике.
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