https://ria.ru/20240706/khinkali-1957865248.html

Во Владивостоке установили рекорд России по количеству слепленных хинкали

Во Владивостоке установили рекорд России по количеству слепленных хинкали - РИА Новости, 06.07.2024

Во Владивостоке установили рекорд России по количеству слепленных хинкали

Рекорд России по количеству хинкали, слепленных за пять минут, установили во Владивостоке, 500 участников слепили 4540 хинкали с морским гребешком, сообщает... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:36

2024-07-06T14:36

2024-07-06T14:36

общество

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Рекорд России по количеству хинкали, слепленных за пять минут, установили во Владивостоке, 500 участников слепили 4540 хинкали с морским гребешком, сообщает мэрия. Акцию приурочили к 164-летию Владивостока, информируют власти. "Во Владивостоке зафиксирован гастрономический рекорд России... 500 человек за пять минут слепили 4540 хинкали с гребешком... Зафиксировал рекорд эксперт Книги рекордов России", - говорится в сообщении. Отмечается, что 50 столов, выстроенных в 120-метровую линию, установили на набережной Цесаревича. Для приготовления хинкали организаторы подготовили по 270 килограммов теста и начинки.

https://ria.ru/20240615/azu-1953150383.html

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общество, владивосток, россия