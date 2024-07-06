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Во Владивостоке установили рекорд России по количеству слепленных хинкали
Во Владивостоке установили рекорд России по количеству слепленных хинкали - РИА Новости, 06.07.2024
Во Владивостоке установили рекорд России по количеству слепленных хинкали
Рекорд России по количеству хинкали, слепленных за пять минут, установили во Владивостоке, 500 участников слепили 4540 хинкали с морским гребешком, сообщает... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:36
2024-07-06T14:36
2024-07-06T14:36
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Рекорд России по количеству хинкали, слепленных за пять минут, установили во Владивостоке, 500 участников слепили 4540 хинкали с морским гребешком, сообщает мэрия. Акцию приурочили к 164-летию Владивостока, информируют власти. "Во Владивостоке зафиксирован гастрономический рекорд России... 500 человек за пять минут слепили 4540 хинкали с гребешком... Зафиксировал рекорд эксперт Книги рекордов России", - говорится в сообщении. Отмечается, что 50 столов, выстроенных в 120-метровую линию, установили на набережной Цесаревича. Для приготовления хинкали организаторы подготовили по 270 килограммов теста и начинки.
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общество, владивосток, россия
Общество, Владивосток, Россия
Во Владивостоке установили рекорд России по количеству слепленных хинкали
Во Владивостоке за пять минут слепили 4540 хинкали с морским гребешком
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Рекорд России по количеству хинкали, слепленных за пять минут, установили во Владивостоке, 500 участников слепили 4540 хинкали с морским гребешком, сообщает мэрия.
Акцию приурочили к 164-летию Владивостока, информируют власти.
"Во Владивостоке зафиксирован гастрономический рекорд России... 500 человек за пять минут слепили 4540 хинкали с гребешком... Зафиксировал рекорд эксперт Книги рекордов России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 50 столов, выстроенных в 120-метровую линию, установили на набережной Цесаревича. Для приготовления хинкали организаторы подготовили по 270 килограммов теста и начинки.