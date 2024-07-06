Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке установили рекорд России по количеству слепленных хинкали - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/khinkali-1957865248.html
Во Владивостоке установили рекорд России по количеству слепленных хинкали
Во Владивостоке установили рекорд России по количеству слепленных хинкали - РИА Новости, 06.07.2024
Во Владивостоке установили рекорд России по количеству слепленных хинкали
Рекорд России по количеству хинкали, слепленных за пять минут, установили во Владивостоке, 500 участников слепили 4540 хинкали с морским гребешком, сообщает... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:36
2024-07-06T14:36
общество
владивосток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957862879_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_94d3878ff812a3f6c30b6a9be9bcc4a3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Рекорд России по количеству хинкали, слепленных за пять минут, установили во Владивостоке, 500 участников слепили 4540 хинкали с морским гребешком, сообщает мэрия. Акцию приурочили к 164-летию Владивостока, информируют власти. "Во Владивостоке зафиксирован гастрономический рекорд России... 500 человек за пять минут слепили 4540 хинкали с гребешком... Зафиксировал рекорд эксперт Книги рекордов России", - говорится в сообщении. Отмечается, что 50 столов, выстроенных в 120-метровую линию, установили на набережной Цесаревича. Для приготовления хинкали организаторы подготовили по 270 килограммов теста и начинки.
https://ria.ru/20240615/azu-1953150383.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957862879_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_b5f7b1748d10e76867a9fb130acd7d32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владивосток, россия
Общество, Владивосток, Россия
Во Владивостоке установили рекорд России по количеству слепленных хинкали

Во Владивостоке за пять минут слепили 4540 хинкали с морским гребешком

© Фото : пресс-служба администрации ВладивостокаЖители Владивостока готовят хинакли на набережной Цесаревича в День города
Жители Владивостока готовят хинакли на набережной Цесаревича в День города - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации Владивостока
Жители Владивостока готовят хинакли на набережной Цесаревича в День города
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Рекорд России по количеству хинкали, слепленных за пять минут, установили во Владивостоке, 500 участников слепили 4540 хинкали с морским гребешком, сообщает мэрия.
Акцию приурочили к 164-летию Владивостока, информируют власти.
© Фото : пресс-служба администрации ВладивостокаЖители Владивостока готовят хинакли на набережной Цесаревича в День города
Жители Владивостока готовят хинакли на набережной Цесаревича в День города - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации Владивостока
Жители Владивостока готовят хинакли на набережной Цесаревича в День города
"Во Владивостоке зафиксирован гастрономический рекорд России... 500 человек за пять минут слепили 4540 хинкали с гребешком... Зафиксировал рекорд эксперт Книги рекордов России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 50 столов, выстроенных в 120-метровую линию, установили на набережной Цесаревича. Для приготовления хинкали организаторы подготовили по 270 килограммов теста и начинки.
Приготовление самого большого азу по-татарски на Сабантуе в Барде - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
В Пермском крае поставили рекорд по приготовлению азу
15 июня, 18:50
 
ОбществоВладивостокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала