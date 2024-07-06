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Гендиректор Московского зоопарка показала малыша капибары - РИА Новости, 06.07.2024
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13:09 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/kapibara-1957852620.html
Гендиректор Московского зоопарка показала малыша капибары
Гендиректор Московского зоопарка показала малыша капибары - РИА Новости, 06.07.2024
Гендиректор Московского зоопарка показала малыша капибары
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале показала малыша капибары, которого отправили жить в белгородский зоосад. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:09
2024-07-06T13:09
хорошие новости
белгородская область
белгород
светлана акулова
московский зоопарк
общество
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале показала малыша капибары, которого отправили жить в белгородский зоосад. "Попросила подругу снять видео, как обосновался наш малыш капибара в зоопарке Белгорода", - написала Акулова. Как видно на опубликованном видео, малыш из столицы привык к новому месту и с интересом прогуливается по просторному вольеру. Жители Белгорода приходят понаблюдать за новым жителем зоопарка. В апреле директор Московского зоопарка заехала на стенд Белгородской области на форуме "Россия" на ВДНХ и рассказала о своем желании передать белгородскому зоопарку детёныша капибары. В июне, когда малыш подрос, его отправили в Белгородскую область.
https://ria.ru/20240702/kapibary-1956789985.html
https://ria.ru/20240623/zoopark-1954817639.html
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Малыш капибары, которого отправили в Белгород из Московского зоопарка
Гендиректор Московского зоопарка показала малыша капибары, которого отправили в Белгород
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белгородская область, белгород, светлана акулова, московский зоопарк, общество, россия
Хорошие новости, Белгородская область, Белгород, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество, Россия
Гендиректор Московского зоопарка показала малыша капибары

Гендиректор Московского зоопарка показала прибывшего в Белгород малыша капибары

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале показала малыша капибары, которого отправили жить в белгородский зоосад.
"Попросила подругу снять видео, как обосновался наш малыш капибара в зоопарке Белгорода", - написала Акулова.
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Как видно на опубликованном видео, малыш из столицы привык к новому месту и с интересом прогуливается по просторному вольеру. Жители Белгорода приходят понаблюдать за новым жителем зоопарка.
В апреле директор Московского зоопарка заехала на стенд Белгородской области на форуме "Россия" на ВДНХ и рассказала о своем желании передать белгородскому зоопарку детёныша капибары. В июне, когда малыш подрос, его отправили в Белгородскую область.
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