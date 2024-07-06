https://ria.ru/20240706/kapibara-1957852620.html
Гендиректор Московского зоопарка показала малыша капибары
Гендиректор Московского зоопарка показала малыша капибары - РИА Новости, 06.07.2024
Гендиректор Московского зоопарка показала малыша капибары
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале показала малыша капибары, которого отправили жить в белгородский зоосад. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:09
2024-07-06T13:09
2024-07-06T13:09
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале показала малыша капибары, которого отправили жить в белгородский зоосад. "Попросила подругу снять видео, как обосновался наш малыш капибара в зоопарке Белгорода", - написала Акулова. Как видно на опубликованном видео, малыш из столицы привык к новому месту и с интересом прогуливается по просторному вольеру. Жители Белгорода приходят понаблюдать за новым жителем зоопарка. В апреле директор Московского зоопарка заехала на стенд Белгородской области на форуме "Россия" на ВДНХ и рассказала о своем желании передать белгородскому зоопарку детёныша капибары. В июне, когда малыш подрос, его отправили в Белгородскую область.
https://ria.ru/20240702/kapibary-1956789985.html
https://ria.ru/20240623/zoopark-1954817639.html
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Малыш капибары, которого отправили в Белгород из Московского зоопарка
Гендиректор Московского зоопарка показала малыша капибары, которого отправили в Белгород
2024-07-06T13:09
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Хорошие новости, Белгородская область, Белгород, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество, Россия
Гендиректор Московского зоопарка показала малыша капибары
Гендиректор Московского зоопарка показала прибывшего в Белгород малыша капибары