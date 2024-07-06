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В Калмыкии в ближайшие дни ожидается сильная жара
В Калмыкии в ближайшие дни ожидается сильная жара - РИА Новости, 06.07.2024
В Калмыкии в ближайшие дни ожидается сильная жара
Сильная жара в плюс 42 градуса ожидается на территории Калмыкии в ближайшие дни, сообщает ГУМЧС России по республике. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T19:50
2024-07-06T19:50
2024-07-06T19:50
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республика калмыкия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл - РИА Новости. Сильная жара в плюс 42 градуса ожидается на территории Калмыкии в ближайшие дни, сообщает ГУМЧС России по республике. "По данным Калмыцкого гидрометцентра, в дневные часы с 7 по 8 июля по Республике Калмыкия ожидается сильная жара +42°С", - говорится в сообщении. В связи с этим возможно увеличение количества ДТП на дорогах из-за деформации асфальтового покрытия, выход из строя объектов жизнеобеспечения при перегреве трансформаторных подстанций, отметили в ведомстве. Во время жары спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, МЧС призывает соблюдать требования пожарной безопасности, воздержаться от разведения костров и быть внимательными в обращении с огнем.
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россия, республика калмыкия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Республика Калмыкия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Калмыкии в ближайшие дни ожидается сильная жара
МЧС: в ближайшие дни в Калмыкии ожидается сильная жара в плюс 42 градуса