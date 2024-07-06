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Кадыров навестил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова - РИА Новости, 06.07.2024
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20:11 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/kadyrov-1957921263.html
Кадыров навестил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова
Кадыров навестил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова - РИА Новости, 06.07.2024
Кадыров навестил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова
Глава Чечни Рамзан Кадыров навестил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в Магасе, соответствующее видео опубликовано на странице помощника главы региона... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T20:11
2024-07-06T20:11
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ГРОЗНЫЙ, 6 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров навестил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в Магасе, соответствующее видео опубликовано на странице помощника главы региона Умара Даудова в Instagram*. На кадрах видно, что Кадыров приехал к главе Ингушетии домой, они тепло обмениваются рукопожатием и обнимаются. Главу региона также сопровождают председатель правительства Чечни Магомед Даудов и начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров. Кадыров заехал к Калиматову после посещения торжественного собрания по случаю 100-летия со дня образования Республики Северная Осетия-Алания.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240705/kadyrov-1957690450.html
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здоровье - общество, магас, россия, рамзан кадыров, адам кадыров, магомед даудов, facebook
Здоровье - Общество, Магас, Россия, Рамзан Кадыров, Адам Кадыров, Магомед Даудов, Facebook
Кадыров навестил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова

Кадыров навестил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в Магасе

© пресс-служба главы ЧечниГлава Чечни Рамзан Кадыров в гостях у главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Кадр видео
Глава Чечни Рамзан Кадыров в гостях у главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© пресс-служба главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в гостях у главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Кадр видео
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 6 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров навестил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в Магасе, соответствующее видео опубликовано на странице помощника главы региона Умара Даудова в Instagram*.
На кадрах видно, что Кадыров приехал к главе Ингушетии домой, они тепло обмениваются рукопожатием и обнимаются.
Рамзан Кадыров и Муса Иблаев - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Кадыров показал трофей, привезенный ему из зоны СВО
5 июля, 15:24
Главу региона также сопровождают председатель правительства Чечни Магомед Даудов и начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров.
Кадыров заехал к Калиматову после посещения торжественного собрания по случаю 100-летия со дня образования Республики Северная Осетия-Алания.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Кадыров развеял слухи о закрытии Грозного на время проведения КИФ-24
5 июля, 22:12
 
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