https://ria.ru/20240706/kadyrov-1957921263.html

Кадыров навестил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова

Кадыров навестил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова - РИА Новости, 06.07.2024

Кадыров навестил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова

Глава Чечни Рамзан Кадыров навестил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в Магасе, соответствующее видео опубликовано на странице помощника главы региона... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T20:11

2024-07-06T20:11

2024-07-06T20:11

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ГРОЗНЫЙ, 6 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров навестил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в Магасе, соответствующее видео опубликовано на странице помощника главы региона Умара Даудова в Instagram*. На кадрах видно, что Кадыров приехал к главе Ингушетии домой, они тепло обмениваются рукопожатием и обнимаются. Главу региона также сопровождают председатель правительства Чечни Магомед Даудов и начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров. Кадыров заехал к Калиматову после посещения торжественного собрания по случаю 100-летия со дня образования Республики Северная Осетия-Алания.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240705/kadyrov-1957690450.html

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здоровье - общество, магас, россия, рамзан кадыров, адам кадыров, магомед даудов, facebook