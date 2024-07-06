https://ria.ru/20240706/iran-1957874978.html
Глава ЦБ Ирана заявил о заключении с Россией валютного договора
Глава ЦБ Ирана заявил о заключении с Россией валютного договора - РИА Новости, 06.07.2024
Глава ЦБ Ирана заявил о заключении с Россией валютного договора
Москва и Тегеран заключили двустороннее валютное соглашение для обеспечения ликвидности национальных валют в коммерческих сделках, заявил глава Центробанка... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:48
2024-07-06T15:48
2024-07-06T16:27
экономика
иран
россия
центральный банк рф (цб рф)
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ТЕГЕРАН, 6 июл - РИА Новости. Москва и Тегеран заключили двустороннее валютное соглашение для обеспечения ликвидности национальных валют в коммерческих сделках, заявил глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин, слова которого приводит агентство Tasnim."По итогам двусторонней встречи с главой ЦБ России было подписано двустороннее валютное соглашение в целях обеспечения ликвидности национальных валют для коммерческих сделок, банковской системе и бизнесменам будут объявлены необходимые инструкции вскоре после запуска в Центре обмена валюты и золота Ирана платформы для реализации сделок с офшорными риалами ", - сообщил Фарзин.
https://ria.ru/20240706/iran-1957850969.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, иран, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Иран, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Глава ЦБ Ирана заявил о заключении с Россией валютного договора
Глава ЦБ Ирана: с Россией заключен договор для обеспечения ликвидности нацвалют