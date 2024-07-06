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Асад поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана - РИА Новости, 06.07.2024
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14:16 06.07.2024 (обновлено: 14:20 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/iran-1957861363.html
Асад поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
Асад поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана - РИА Новости, 06.07.2024
Асад поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
Президент Сирии Башар Асад поздравил избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах, заявив, что их общий курс по поддержке... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:16
2024-07-06T14:20
в мире
сирия
иран
башар асад
масуд пезешкиан
саид джалили
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ДАМАСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад поздравил избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах, заявив, что их общий курс по поддержке шиитских движений сопротивления останется прежним, говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте канцелярии президента. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей. "Иран является одной из важнейших стран, с которой Сирия стремится поддерживать свои отношения на пике, которые основаны на корнях, заложенных десятилетиями взаимного уважения, общего понимания и твердых принципов, которых Сирия и Иран всегда придерживались", - отметил в послании Асад. Он указал, что Сирия "будет совместно работать с Ираном над укреплением сирийско-иранских стратегических отношений и открытием новых многообещающих горизонтов для двустороннего сотрудничества, а сопротивление останется общим подходом, которому мы следуем, чтобы сохранить достоинство нашей страны и защитить интересы своего народа".
https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957842155.html
https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html
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в мире, сирия, иран, башар асад, масуд пезешкиан, саид джалили
В мире, Сирия, Иран, Башар Асад, Масуд Пезешкиан, Саид Джалили
Асад поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана

Асад: общий с Ираном курс на поддержку шиитского сопротивления сохраняется

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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ДАМАСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад поздравил избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах, заявив, что их общий курс по поддержке шиитских движений сопротивления останется прежним, говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте канцелярии президента.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
Реформист Масуд Пезешкиан на президентских выборах в Иране - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Лукашенко поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
11:41
"Иран является одной из важнейших стран, с которой Сирия стремится поддерживать свои отношения на пике, которые основаны на корнях, заложенных десятилетиями взаимного уважения, общего понимания и твердых принципов, которых Сирия и Иран всегда придерживались", - отметил в послании Асад.
Он указал, что Сирия "будет совместно работать с Ираном над укреплением сирийско-иранских стратегических отношений и открытием новых многообещающих горизонтов для двустороннего сотрудничества, а сопротивление останется общим подходом, которому мы следуем, чтобы сохранить достоинство нашей страны и защитить интересы своего народа".
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07:47
 
В миреСирияИранБашар АсадМасуд ПезешкианСаид Джалили
 
 
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