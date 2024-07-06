Асад поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
Асад: общий с Ираном курс на поддержку шиитского сопротивления сохраняется
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
ДАМАСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад поздравил избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах, заявив, что их общий курс по поддержке шиитских движений сопротивления останется прежним, говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте канцелярии президента.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
"Иран является одной из важнейших стран, с которой Сирия стремится поддерживать свои отношения на пике, которые основаны на корнях, заложенных десятилетиями взаимного уважения, общего понимания и твердых принципов, которых Сирия и Иран всегда придерживались", - отметил в послании Асад.
Он указал, что Сирия "будет совместно работать с Ираном над укреплением сирийско-иранских стратегических отношений и открытием новых многообещающих горизонтов для двустороннего сотрудничества, а сопротивление останется общим подходом, которому мы следуем, чтобы сохранить достоинство нашей страны и защитить интересы своего народа".