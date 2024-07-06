https://ria.ru/20240706/iran-1957861363.html

Асад поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана

Асад поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана - РИА Новости, 06.07.2024

Асад поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана

Президент Сирии Башар Асад поздравил избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах, заявив, что их общий курс по поддержке... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:16

2024-07-06T14:16

2024-07-06T14:20

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башар асад

масуд пезешкиан

саид джалили

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ДАМАСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад поздравил избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах, заявив, что их общий курс по поддержке шиитских движений сопротивления останется прежним, говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте канцелярии президента. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей. "Иран является одной из важнейших стран, с которой Сирия стремится поддерживать свои отношения на пике, которые основаны на корнях, заложенных десятилетиями взаимного уважения, общего понимания и твердых принципов, которых Сирия и Иран всегда придерживались", - отметил в послании Асад. Он указал, что Сирия "будет совместно работать с Ираном над укреплением сирийско-иранских стратегических отношений и открытием новых многообещающих горизонтов для двустороннего сотрудничества, а сопротивление останется общим подходом, которому мы следуем, чтобы сохранить достоинство нашей страны и защитить интересы своего народа".

https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957842155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, иран, башар асад, масуд пезешкиан, саид джалили