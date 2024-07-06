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Эксперт рассказал, что ждет Иран при новом президенте - РИА Новости, 06.07.2024
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12:56 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/iran-1957850969.html
Эксперт рассказал, что ждет Иран при новом президенте
Эксперт рассказал, что ждет Иран при новом президенте - РИА Новости, 06.07.2024
Эксперт рассказал, что ждет Иран при новом президенте
Новоизбранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана ожидает сложное президентство, поскольку США не пойдут ни на какие компромиссы в вопросе... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T12:56
2024-07-06T12:56
иран
сша
россия
масуд пезешкиан
брикс
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новоизбранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана ожидает сложное президентство, поскольку США не пойдут ни на какие компромиссы в вопросе ослабления или отмены санкций, заявил РИА Новости бывший посол России в Иране Александр Марьясов. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей. "Его ожидает очень сложное президентство, потому что его главная цель - ослабление или снятие санкций. Это означает начало переговоров не только с Европой, но и с США. Естественно, не прямых", - сказал Марьясов. Эксперт указал, что переговоры по отмене санкций были и раньше, но они "не привели к серьезным результатам", так как Тегеран жестко отстаивал свою позицию, а Вашингтон не шел на компромисс. По его мнению, американцы не пойдут на компромисс и при Пезешкиане. "Более того, они (США - ред.) будут добавлять к условиям, связанными с СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий - ред.) и с иранской ядерной программой, соблюдение прав человека, отказ от поддержки проиранских прокси-сил на Ближнем Востоке - это набор, на который никогда не согласится нынешнее руководство Ирана и не позволит это сделать Пезешкиану", - подчеркнул Марьясов. Эксперт добавил, что Вашингтон не пойдет на уступки, особенно накануне президентских выборов в США. "Если победит Трамп, то Иран могут скрутить в бараний рог. Трамп вывел американцев из СВПД, ввел новые санкции. Поэтому никаких перспектив, если победит Трамп, у Ирана в отношениях с американцами, нет", - сказал он. Марьясов добавил, что в таких условиях Пезешкиану "ничего не остается делать, кроме как развивать отношения с теми странами, которые в этом заинтересованы". ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ОТНОШЕНИЯ С РФ Пезешкиан будет держать курс на развитие отношений с Россией, Китаем, странами Глобального Юга, Шанхайской организацией сотрудничества и БРИКС, считает Марьясов. "По сути, это будет та же политика, которая проводилась при предыдущем президенте", - добавил эксперт. По его мнению, мало что изменится в российско-иранских отношениях, они будут только развиваться. ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ Решительные изменения во внутренней политике Ирана при Пезешкиане также вряд ли произойдут, поскольку нового президента всё время будет "одергивать" высшее руководство и сдерживать парламент, в котором доминируют консерваторы, указал Марьясов. Он добавил, что несмотря на это, Пезешкиан будет работать для улучшения ситуации с национальными и религиозными меньшинствами в стране и отмены ужесточения женского дресс-кода.
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иран, сша, россия, масуд пезешкиан, брикс, в мире
Иран, США, Россия, Масуд Пезешкиан, БРИКС, В мире
Эксперт рассказал, что ждет Иран при новом президенте

Экс-посол России в Иране Марьясов: Пезешкиана ждет сложное президентство

© AP Photo / Vahid SalemiНовоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в Тегеране
Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новоизбранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана ожидает сложное президентство, поскольку США не пойдут ни на какие компромиссы в вопросе ослабления или отмены санкций, заявил РИА Новости бывший посол России в Иране Александр Марьясов.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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«
"Его ожидает очень сложное президентство, потому что его главная цель - ослабление или снятие санкций. Это означает начало переговоров не только с Европой, но и с США. Естественно, не прямых", - сказал Марьясов.
Эксперт указал, что переговоры по отмене санкций были и раньше, но они "не привели к серьезным результатам", так как Тегеран жестко отстаивал свою позицию, а Вашингтон не шел на компромисс. По его мнению, американцы не пойдут на компромисс и при Пезешкиане.
«
"Более того, они (США - ред.) будут добавлять к условиям, связанными с СВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий - ред.) и с иранской ядерной программой, соблюдение прав человека, отказ от поддержки проиранских прокси-сил на Ближнем Востоке - это набор, на который никогда не согласится нынешнее руководство Ирана и не позволит это сделать Пезешкиану", - подчеркнул Марьясов.
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Эксперт добавил, что Вашингтон не пойдет на уступки, особенно накануне президентских выборов в США.
«
"Если победит Трамп, то Иран могут скрутить в бараний рог. Трамп вывел американцев из СВПД, ввел новые санкции. Поэтому никаких перспектив, если победит Трамп, у Ирана в отношениях с американцами, нет", - сказал он.
Марьясов добавил, что в таких условиях Пезешкиану "ничего не остается делать, кроме как развивать отношения с теми странами, которые в этом заинтересованы".
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ОТНОШЕНИЯ С РФ
Пезешкиан будет держать курс на развитие отношений с Россией, Китаем, странами Глобального Юга, Шанхайской организацией сотрудничества и БРИКС, считает Марьясов.
«
"По сути, это будет та же политика, которая проводилась при предыдущем президенте", - добавил эксперт.
По его мнению, мало что изменится в российско-иранских отношениях, они будут только развиваться.
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ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ
Решительные изменения во внутренней политике Ирана при Пезешкиане также вряд ли произойдут, поскольку нового президента всё время будет "одергивать" высшее руководство и сдерживать парламент, в котором доминируют консерваторы, указал Марьясов.
Он добавил, что несмотря на это, Пезешкиан будет работать для улучшения ситуации с национальными и религиозными меньшинствами в стране и отмены ужесточения женского дресс-кода.
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