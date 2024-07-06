https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html

Победивший на выборах президента Ирана Пезешкиан обратился к конкурентам

Победивший на выборах президента Ирана Пезешкиан обратился к конкурентам - РИА Новости, 06.07.2024

Победивший на выборах президента Ирана Пезешкиан обратился к конкурентам

Масуд Пезешкиан, победивший во втором туре президентских выборов в Иране и ставший девятым президентом этой страны, назвал братьями своих конкурентов на... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T07:47

2024-07-06T07:47

2024-07-06T07:53

в мире

иран

масуд пезешкиан

саид джалили

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ТЕГЕРАН, 6 июл - РИА Новости. Масуд Пезешкиан, победивший во втором туре президентских выборов в Иране и ставший девятым президентом этой страны, назвал братьями своих конкурентов на политическом поприще и обещал протянуть всем руку дружбы, передает агентство Nour News. "Я протяну всем руку дружбы и привлеку каждого для развития страны. Конкуренты - мои братья", - приводит агентство слова нового президента Ирана. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.

https://ria.ru/20240706/pezeshkian-1957028186.html

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в мире, иран, масуд пезешкиан, саид джалили