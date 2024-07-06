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Инвестор рассказал про ограничения в применении криптовалют - РИА Новости, 06.07.2024
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05:26 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/investor-1957816722.html
Инвестор рассказал про ограничения в применении криптовалют
Инвестор рассказал про ограничения в применении криптовалют - РИА Новости, 06.07.2024
Инвестор рассказал про ограничения в применении криптовалют
Широкое применение криптовалют, в том числе, для уплаты налогов, ограничивается желанием правительств контролировать денежную систему, хотя многие инвесторы... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T05:26
2024-07-06T05:26
джим роджерс
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Широкое применение криптовалют, в том числе, для уплаты налогов, ограничивается желанием правительств контролировать денежную систему, хотя многие инвесторы сейчас извлекают из них прибыль, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. "Правительства желают монополии и контроля. Так что я не думаю, что вы когда-нибудь увидите, как любое правительство согласится использовать криптовалюту для уплаты налогов", - сообщил он агентству. Инвестор добавил, что не видит экономической пользы в криптовалютах, но многие люди торгуют ими и "получают удовольствие, извлекая значительные деньги". "Правительство Соединенных Штатов никогда не скажет, что вы сможете платить налоги криптовалютой", - подчеркнул Роджерс.
https://ria.ru/20240427/kriptovalyuty-1942645262.html
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джим роджерс, в мире
Джим Роджерс, В мире
Инвестор рассказал про ограничения в применении криптовалют

Инвестор: применение криптовалют ограничивается стремлением властей к контролю

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Широкое применение криптовалют, в том числе, для уплаты налогов, ограничивается желанием правительств контролировать денежную систему, хотя многие инвесторы сейчас извлекают из них прибыль, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Правительства желают монополии и контроля. Так что я не думаю, что вы когда-нибудь увидите, как любое правительство согласится использовать криптовалюту для уплаты налогов", - сообщил он агентству.
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Инвестор добавил, что не видит экономической пользы в криптовалютах, но многие люди торгуют ими и "получают удовольствие, извлекая значительные деньги".
"Правительство Соединенных Штатов никогда не скажет, что вы сможете платить налоги криптовалютой", - подчеркнул Роджерс.
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