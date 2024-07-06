https://ria.ru/20240706/invalidy-1957845557.html

Правительство утвердило правила сопровождаемого проживания инвалидов

Правительство утвердило правила сопровождаемого проживания инвалидов - РИА Новости, 06.07.2024

Правительство утвердило правила сопровождаемого проживания инвалидов

Правительство России утвердило правила организации сопровождаемого проживания инвалидов, сейчас подобная практика применяется в 84 регионах страны, сообщается... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T12:06

2024-07-06T12:06

2024-07-06T12:06

россия

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Правительство России утвердило правила организации сопровождаемого проживания инвалидов, сейчас подобная практика применяется в 84 регионах страны, сообщается на сайте кабмина. "Правительство продолжает создавать условия для повышения уровня социализации и качества жизни людей с инвалидностью. Подписано постановление о порядке организации для них сопровождаемого проживания", - говорится в сообщении. Такой формат предоставления услуг - альтернатива стационарной форме социального обслуживания. Он предназначен для инвалидов старше 18 лет, которые не могут вести самостоятельный образ жизни без помощи других людей, отмечено в сообщении. Они могут жить не в стационарных учреждениях, а в домах, где им помогают персональные помощники, в том числе оказывают поддержку в бытовых вопросах и в профессиональной деятельности, например, помогают получить образование, пройти переквалификацию, найти работу и адаптироваться на новом рабочем месте, пояснили в кабмине. "Практика сопровождаемого проживания уже применяется в 84 регионах. Подписанное постановление позволит сформировать единые подходы к организации предоставления таких услуг", - заявили в правительстве. В принятом постановлении указано, что для получения услуги по сопровождаемому проживанию инвалиду либо его законному или уполномоченному представителю нужно подать заявление в орган социальной защиты в своём регионе. Сделать это можно как в письменной, так и в электронной форме. Решение о предоставлении сопровождаемого проживания должно быть принято в течение 10 календарных дней после получения заявления. Затем будет выбрана организация для оказания таких услуг из числа организаций, включённых в реестр поставщиков социальных услуг региона, сообщили в кабмине.

https://ria.ru/20240629/invalidy-1956334060.html

https://ria.ru/20240317/proekty-1933658457.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество