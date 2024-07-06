https://ria.ru/20240706/initsiativy-1957819735.html

Запад не связывался с Кремлем по мирным инициативам, заявил Песков

Запад не связывался с Кремлем по мирным инициативам, заявил Песков - РИА Новости, 06.07.2024

Запад не связывался с Кремлем по мирным инициативам, заявил Песков

Западные политики не проявляли интерес и спустя три недели не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине, которые озвучил президент России Владимир... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T07:03

2024-07-06T07:03

2024-07-06T09:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Западные политики не проявляли интерес и спустя три недели не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине, которые озвучил президент России Владимир Путин, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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в мире, россия, украина, швейцария, владимир путин, дмитрий песков