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В Иране оценили сроки инаугурации нового президента - РИА Новости, 06.07.2024
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18:48 06.07.2024 (обновлено: 19:01 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/inauguratsiya-1957908648.html
В Иране оценили сроки инаугурации нового президента
В Иране оценили сроки инаугурации нового президента - РИА Новости, 06.07.2024
В Иране оценили сроки инаугурации нового президента
Инаугурация Масуда Пезешкиана, избранного президентом Ирана в ходе прошедшего днем ранее второго тура внеочередных президентских выборов, может состояться в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T18:48
2024-07-06T19:01
иран
в мире
масуд пезешкиан
россия
тегеран (город)
саид джалили
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Инаугурация Масуда Пезешкиана, избранного президентом Ирана в ходе прошедшего днем ранее второго тура внеочередных президентских выборов, может состояться в течение полутора месяцев, заявил член исполнительного комитета по организации выборов Алиреза Салими.Ранее в субботу министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил РИА Новости, что инаугурация Пезешкиана, а также назначение им нового правительства состоится в ближайшее время."Учитывая, что на церемонию инаугурации президента обычно приглашаются иностранные гости, этот процесс требует определенных временных затрат. С другой стороны, церемония вступления в должность также требует подготовки. По этой причине текущие прогнозы указывают на то, что церемония вступления в должность и инаугурации девятого президента Ирана состоится в первой половине (иранского - ред.) месяца мордад (соответствует периоду с 22 июля по 5 августа - ред.)", - приводит слова Салими агентство Nour News.Член исполнительного комитета по организации выборов уточнил, что согласно 121 главе конституции Ирана, президент приносит и подписывает присягу в парламенте в присутствии главы судебной власти и членов Наблюдательного совета (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов). Кроме того на основании главы 202 внутреннего парламентского устава, президент обязан представить парламенту кандидатуры членов своего правительства не позднее, чем через две недели после инаугурации, падения правительства или смены половины кабинета министров.Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.Президент занимает в структуре государственной власти Ирана второе место после Верховного лидера Али Хаменеи, осуществляя реализацию всех программ государственного развития и общей внешнеполитической линии Ирана. От его решений зависят дальнейшие перспективы развития отношений Ирана как с Россией, так и с западными странами. В этой связи Тегеран и Москва неоднократно подчеркивали, что их отношения не изменятся при любом исходе голосования. При этом некоторые иранские высшие государственные лица не исключают и развития отношений исламской республики с Западом.
https://ria.ru/20240706/iran-1957822376.html
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иран
россия
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иран, в мире, масуд пезешкиан, россия, тегеран (город), саид джалили, али хаменеи
Иран, В мире, Масуд Пезешкиан, Россия, Тегеран (город), Саид Джалили, Али Хаменеи
В Иране оценили сроки инаугурации нового президента

Инаугурация нового президента Ирана может состояться в течение 1,5 месяцев

© AP Photo / Vahid SalemiМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 6 июл – РИА Новости. Инаугурация Масуда Пезешкиана, избранного президентом Ирана в ходе прошедшего днем ранее второго тура внеочередных президентских выборов, может состояться в течение полутора месяцев, заявил член исполнительного комитета по организации выборов Алиреза Салими.
Ранее в субботу министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил РИА Новости, что инаугурация Пезешкиана, а также назначение им нового правительства состоится в ближайшее время.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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Вчера, 07:47
"Учитывая, что на церемонию инаугурации президента обычно приглашаются иностранные гости, этот процесс требует определенных временных затрат. С другой стороны, церемония вступления в должность также требует подготовки. По этой причине текущие прогнозы указывают на то, что церемония вступления в должность и инаугурации девятого президента Ирана состоится в первой половине (иранского - ред.) месяца мордад (соответствует периоду с 22 июля по 5 августа - ред.)", - приводит слова Салими агентство Nour News.
Член исполнительного комитета по организации выборов уточнил, что согласно 121 главе конституции Ирана, президент приносит и подписывает присягу в парламенте в присутствии главы судебной власти и членов Наблюдательного совета (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов). Кроме того на основании главы 202 внутреннего парламентского устава, президент обязан представить парламенту кандидатуры членов своего правительства не позднее, чем через две недели после инаугурации, падения правительства или смены половины кабинета министров.
Кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
Президент занимает в структуре государственной власти Ирана второе место после Верховного лидера Али Хаменеи, осуществляя реализацию всех программ государственного развития и общей внешнеполитической линии Ирана. От его решений зависят дальнейшие перспективы развития отношений Ирана как с Россией, так и с западными странами. В этой связи Тегеран и Москва неоднократно подчеркивали, что их отношения не изменятся при любом исходе голосования. При этом некоторые иранские высшие государственные лица не исключают и развития отношений исламской республики с Западом.
Иранский политик Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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ИранВ миреМасуд ПезешкианРоссияТегеран (город)Саид ДжалилиАли Хаменеи
 
 
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