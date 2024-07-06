https://ria.ru/20240706/frantsija-1957842326.html

Во Франции предъявили обвинения фигурантам дела о нападении на Тевено

Во Франции предъявили обвинения фигурантам дела о нападении на Тевено - РИА Новости, 06.07.2024

Во Франции предъявили обвинения фигурантам дела о нападении на Тевено

Правоохранители предъявили обвинения двум фигурантам дела о нападении на официального представителя правительства Франции Приску Тевено и членов ее предвыборной РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T11:42

2024-07-06T11:42

2024-07-06T11:42

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жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Правоохранители предъявили обвинения двум фигурантам дела о нападении на официального представителя правительства Франции Приску Тевено и членов ее предвыборной кампании, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру. Ранее газета Parisien сообщила о нападении в среду на Тевено и активистов президентской партии "Возрождение", когда те расклеивали плакаты в департаменте О-де-Сен перед вторым туром парламентских выборов в стране. "Двум лицам, несовершеннолетнему и взрослому, были предъявлены обвинения в нападении на Приску Тевено и команду ее (предвыборной - ред.) кампании", - передает телеканал. Совершеннолетний участник нападения 2004 года рождения был помещен под стражу. Он уже известен правоохранителям за оборот наркотических веществ, вождение без прав и хранение краденого. Несовершеннолетнего 2007 года рождения поместили под судебный надзор, его судили дважды за воровство и за ношение оружия. Кроме того, двух других несовершеннолетних отпустили после задержания ввиду недостаточных оснований для предъявления им обвинений, говорится в материале. Отмечается, что прокуратура начала судебное расследование по факту насилия в отношении выборного должностного лица через несколько часов после инцидента. Как сообщают правоохранители, госпитализация одного из активистов, подвергшихся нападению, продолжается. Предполагается, что он не сможет вернуться к работе в течение 30 дней. Заместителю Тевено выписали полную потерю трудоспособности на пять дней. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что полицейские зафиксировали 51 нападение во время избирательной кампании перед внеочередными выборами в парламент. По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов 30 июня партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что дало бы ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, жеральд дарманен, эммануэль макрон