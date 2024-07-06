https://ria.ru/20240706/fotografiya-1957632384.html

История в кадре: выставка советских фоторепортеров в Еврейском музее

История в кадре: выставка советских фоторепортеров в Еврейском музее - РИА Новости, 06.07.2024

История в кадре: выставка советских фоторепортеров в Еврейском музее

"Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы" — в Еврейском музее и центре толерантности можно увидеть 277 работ из коллекции Галереи Люмьер. Особенно... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T08:00

2024-07-06T08:00

2024-07-06T08:12

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы" — в Еврейском музее и центре толерантности можно увидеть 277 работ из коллекции Галереи Люмьер. Особенно интересно разглядывать винтажные отпечатки, сделанные в ту эпоху самими авторами, — лица и быт, истории из советского детства, хроники московских улиц и площадей, торжественные парады и фотопортреты.Представлены работы шести классиков фоторепортажа: Аркадия Шайхета, Якова Халипа, Марка Маркова-Гринберга, Эммануила Евзерихина, Михаила Прехнера, Наума Грановского.Фотографии напечатаны с авторского оригинального негатива. А в центре зала — артефакты, винтажи."Их легко отличить и не читая этикетки — по теплоте бумаги и разному, нестандартному, как правило, небольшому формату. Ведь тогда фотографию прежде всего нацеливали на печать и книгоиздание, не на большой выставочный отпечаток. Важно, что в винтажах мы видим авторский взгляд на собственную работу", — поясняет куратор выставки Валерия Шишканова.Почти все снимки публиковались в разных изданиях, где ценили не только красоту кадра, но и оперативность их доставки в редакцию. В одной из витрин — обложка легендарного журнала "Советское фото"."В те десятилетия фоторепортерам стали платить. И они настаивали, чтобы указывали авторство под публикацией. Ведь обычно всех работавших над номером просто перечисляли в конце журнала", — продолжает куратор.Бывало, что какие-то сюжеты изымали из архивов репортеров и не возвращали. Так случилось с Аркадием Шайхетом, осужденным в 1927-м по ложному обвинению.В экспозиции много кадров, сделанных в популярном тогда авангардном духе: резкие ракурсы, геометрия, свето-теневая игра. Выделяются несколько лирических сюжетов Марка Маркова-Гринберга — милые пушистые утята, деревенский пейзаж. По словам Валерии, нехарактерны они и для самого мастера. Самые известные его работы — портреты-плакаты, некий собирательный образ советского человека: "Повариха", "Знатный шахтер Никита Изотов".И фоторепортаж о замене царских орлов на башнях Кремля на рубиновые звезды. На выставке — три кадра из него. "Эта серия близка к киноряду, раскадровка по всем минимальным процессам — от погрузки звезд до водружения", — отмечает куратор.Много работ "певца Москвы" Наума Грановского. Он часто снимал с одной точки, чтобы проследить колоссальные изменения города в эти два десятилетия."Это важные документальные свидетельства. Грановский любил проводить параллели и сравнивать — как было и как стало. Публиковал серии открыток: "Москва старая" и "Москва новая". Вел персональную рубрику в газетах под тем же названием", — уточняет Валерия Шишканова.Вот его работа "Счастливое материнство". Ее раскритиковали в "Советском фото". Назвали "младенцем на вилах" за сложную и странную композицию. Но это тоже документ эпохи. Ностальгические кадры советского детства Эммануила Евзерихина погружают в счастливую безмятежную атмосферу. Однако легко представить, как трудно было поймать каждый из запечатленных моментов."С детьми работать очень сложно: они всегда стараются замирать, позировать, взаимодействовать с фотографом. Тем более для них и сама техника была большим новшеством. А ему как-то удалось сделать непостановочные, живые снимки", — говорит куратор.Яков Халип тоже фотографировал Москву — виды меняющегося города, парады. А серию "Балтийский флот", растиражированную на открытках, сделал совместно с Александром Родченко. Халип сотрудничал с изданием "Интурист" — своеобразной витриной СССР. Снимал и иностранцев. Также представлены четыре его кадра с Иваном Папаниным, героической четверкой, их встречей на Комсомольской площади.Михаил Прехнер умер совсем молодым. Тем ценнее те несколько винтажных отпечатков его работ, что есть в экспозиции.Выставка "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы" будет открыта до 29 сентября.

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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