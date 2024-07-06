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История в кадре: выставка советских фоторепортеров в Еврейском музее - РИА Новости, 06.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 06.07.2024 (обновлено: 08:12 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/fotografiya-1957632384.html
История в кадре: выставка советских фоторепортеров в Еврейском музее
История в кадре: выставка советских фоторепортеров в Еврейском музее - РИА Новости, 06.07.2024
История в кадре: выставка советских фоторепортеров в Еврейском музее
"Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы" — в Еврейском музее и центре толерантности можно увидеть 277 работ из коллекции Галереи Люмьер. Особенно... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T08:00
2024-07-06T08:12
культура
москва
ссср
иван папанин
музеи
российский еврейский музей толерантности
куда сходить
что посмотреть
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы" — в Еврейском музее и центре толерантности можно увидеть 277 работ из коллекции Галереи Люмьер. Особенно интересно разглядывать винтажные отпечатки, сделанные в ту эпоху самими авторами, — лица и быт, истории из советского детства, хроники московских улиц и площадей, торжественные парады и фотопортреты.Представлены работы шести классиков фоторепортажа: Аркадия Шайхета, Якова Халипа, Марка Маркова-Гринберга, Эммануила Евзерихина, Михаила Прехнера, Наума Грановского.Фотографии напечатаны с авторского оригинального негатива. А в центре зала — артефакты, винтажи."Их легко отличить и не читая этикетки — по теплоте бумаги и разному, нестандартному, как правило, небольшому формату. Ведь тогда фотографию прежде всего нацеливали на печать и книгоиздание, не на большой выставочный отпечаток. Важно, что в винтажах мы видим авторский взгляд на собственную работу", — поясняет куратор выставки Валерия Шишканова.Почти все снимки публиковались в разных изданиях, где ценили не только красоту кадра, но и оперативность их доставки в редакцию. В одной из витрин — обложка легендарного журнала "Советское фото"."В те десятилетия фоторепортерам стали платить. И они настаивали, чтобы указывали авторство под публикацией. Ведь обычно всех работавших над номером просто перечисляли в конце журнала", — продолжает куратор.Бывало, что какие-то сюжеты изымали из архивов репортеров и не возвращали. Так случилось с Аркадием Шайхетом, осужденным в 1927-м по ложному обвинению.В экспозиции много кадров, сделанных в популярном тогда авангардном духе: резкие ракурсы, геометрия, свето-теневая игра. Выделяются несколько лирических сюжетов Марка Маркова-Гринберга — милые пушистые утята, деревенский пейзаж. По словам Валерии, нехарактерны они и для самого мастера. Самые известные его работы — портреты-плакаты, некий собирательный образ советского человека: "Повариха", "Знатный шахтер Никита Изотов".И фоторепортаж о замене царских орлов на башнях Кремля на рубиновые звезды. На выставке — три кадра из него. "Эта серия близка к киноряду, раскадровка по всем минимальным процессам — от погрузки звезд до водружения", — отмечает куратор.Много работ "певца Москвы" Наума Грановского. Он часто снимал с одной точки, чтобы проследить колоссальные изменения города в эти два десятилетия."Это важные документальные свидетельства. Грановский любил проводить параллели и сравнивать — как было и как стало. Публиковал серии открыток: "Москва старая" и "Москва новая". Вел персональную рубрику в газетах под тем же названием", — уточняет Валерия Шишканова.Вот его работа "Счастливое материнство". Ее раскритиковали в "Советском фото". Назвали "младенцем на вилах" за сложную и странную композицию. Но это тоже документ эпохи. Ностальгические кадры советского детства Эммануила Евзерихина погружают в счастливую безмятежную атмосферу. Однако легко представить, как трудно было поймать каждый из запечатленных моментов."С детьми работать очень сложно: они всегда стараются замирать, позировать, взаимодействовать с фотографом. Тем более для них и сама техника была большим новшеством. А ему как-то удалось сделать непостановочные, живые снимки", — говорит куратор.Яков Халип тоже фотографировал Москву — виды меняющегося города, парады. А серию "Балтийский флот", растиражированную на открытках, сделал совместно с Александром Родченко. Халип сотрудничал с изданием "Интурист" — своеобразной витриной СССР. Снимал и иностранцев. Также представлены четыре его кадра с Иваном Папаниным, героической четверкой, их встречей на Комсомольской площади.Михаил Прехнер умер совсем молодым. Тем ценнее те несколько винтажных отпечатков его работ, что есть в экспозиции.Выставка "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы" будет открыта до 29 сентября.
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москва, ссср, иван папанин, музеи, российский еврейский музей толерантности, куда сходить , что посмотреть , выставки, центр фотографии братьев люмьер
Культура, Москва, СССР, Иван Папанин, Музеи, Российский еврейский музей толерантности, куда сходить , что посмотреть , Выставки, Центр фотографии братьев Люмьер
История в кадре: выставка советских фоторепортеров в Еврейском музее

В Еврейском музее показывают работы фоторепортеров 1920-1930-х годов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосетительница изучает экспонаты на выставке "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы" из коллекции Галереи Люмьер в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетительница изучает экспонаты на выставке Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы из коллекции Галереи Люмьер в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Светлана Вовк. "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы" — в Еврейском музее и центре толерантности можно увидеть 277 работ из коллекции Галереи Люмьер. Особенно интересно разглядывать винтажные отпечатки, сделанные в ту эпоху самими авторами, — лица и быт, истории из советского детства, хроники московских улиц и площадей, торжественные парады и фотопортреты.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Посетитель на выставке "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы"

Посетитель на выставке Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы из коллекции Галереи Люмьер в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Посетитель на выставке "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы"

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Посетительница изучает экспонаты на выставке "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы"

Посетительница изучает экспонаты на выставке Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы из коллекции Галереи Люмьер в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Посетительница изучает экспонаты на выставке "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы"

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 4
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Выставка "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы"

Посетительница изучает экспонаты на выставке Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы из коллекции Галереи Люмьер в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Выставка "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы"

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 4
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

"Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы" из коллекции Галереи Люмьер в Еврейском музее и центре толерантности

Посетительница изучает экспонаты на выставке Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы из коллекции Галереи Люмьер в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

"Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы" из коллекции Галереи Люмьер в Еврейском музее и центре толерантности

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 4

Посетитель на выставке "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы"

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 4

Посетительница изучает экспонаты на выставке "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы"

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 4

Выставка "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы"

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 4

"Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы" из коллекции Галереи Люмьер в Еврейском музее и центре толерантности

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 4
Представлены работы шести классиков фоторепортажа: Аркадия Шайхета, Якова Халипа, Марка Маркова-Гринберга, Эммануила Евзерихина, Михаила Прехнера, Наума Грановского.
Фотографии напечатаны с авторского оригинального негатива. А в центре зала — артефакты, винтажи.
"Их легко отличить и не читая этикетки — по теплоте бумаги и разному, нестандартному, как правило, небольшому формату. Ведь тогда фотографию прежде всего нацеливали на печать и книгоиздание, не на большой выставочный отпечаток. Важно, что в винтажах мы видим авторский взгляд на собственную работу", — поясняет куратор выставки Валерия Шишканова.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Посетительница изучает экспонаты на выставке "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы"

Посетительница изучает экспонаты на выставке Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы из коллекции Галереи Люмьер в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Посетительница изучает экспонаты на выставке "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы"

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На выставке "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы"

Посетители изучают экспонаты на выставке Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы из коллекции Галереи Люмьер в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

На выставке "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы"

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 2

Посетительница изучает экспонаты на выставке "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы"

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 2

На выставке "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы"

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 2
Почти все снимки публиковались в разных изданиях, где ценили не только красоту кадра, но и оперативность их доставки в редакцию. В одной из витрин — обложка легендарного журнала "Советское фото".
"В те десятилетия фоторепортерам стали платить. И они настаивали, чтобы указывали авторство под публикацией. Ведь обычно всех работавших над номером просто перечисляли в конце журнала", — продолжает куратор.
© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантностиАркадий Шайхет. "Экспресс", 1939 год
Аркадий Шайхет Экспресс, 1939 год - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
Аркадий Шайхет. "Экспресс", 1939 год
Бывало, что какие-то сюжеты изымали из архивов репортеров и не возвращали. Так случилось с Аркадием Шайхетом, осужденным в 1927-м по ложному обвинению.
В экспозиции много кадров, сделанных в популярном тогда авангардном духе: резкие ракурсы, геометрия, свето-теневая игра. Выделяются несколько лирических сюжетов Марка Маркова-Гринберга — милые пушистые утята, деревенский пейзаж. По словам Валерии, нехарактерны они и для самого мастера. Самые известные его работы — портреты-плакаты, некий собирательный образ советского человека: "Повариха", "Знатный шахтер Никита Изотов".
© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантностиМарк Марков-Гринберг. "Ясли-сад Государственного подшипникового завода"
Марк Марков-Гринберг Ясли-сад Государственного подшипникового завода - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
Марк Марков-Гринберг. "Ясли-сад Государственного подшипникового завода"
И фоторепортаж о замене царских орлов на башнях Кремля на рубиновые звезды. На выставке — три кадра из него. "Эта серия близка к киноряду, раскадровка по всем минимальным процессам — от погрузки звезд до водружения", — отмечает куратор.
Много работ "певца Москвы" Наума Грановского. Он часто снимал с одной точки, чтобы проследить колоссальные изменения города в эти два десятилетия.
© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности

Наум Грановский. "Крымский мост", 1938 год

Наум Грановский Крымский мост, 1938 год

Наум Грановский. "Крымский мост", 1938 год

© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности

Наум Грановский. "Шуховская башня. Радиостанция "Коминтерн", 1929 год

Наум Грановский. Шуховская башня. Радиостанция Коминтерн, 1929 год

Наум Грановский. "Шуховская башня. Радиостанция "Коминтерн", 1929 год

© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности

Наум Грановский. "Проезд между Сухаревой башней и Институтом Склифосовского", 1933 год

Наум Грановский Проезд-между-Сухаревой-башней и Институтом Склифосовского, 1933 год

Наум Грановский. "Проезд между Сухаревой башней и Институтом Склифосовского", 1933 год

© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
3 из 3

Наум Грановский. "Крымский мост", 1938 год

© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
1 из 3

Наум Грановский. "Шуховская башня. Радиостанция "Коминтерн", 1929 год

© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
2 из 3

Наум Грановский. "Проезд между Сухаревой башней и Институтом Склифосовского", 1933 год

© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
3 из 3
"Это важные документальные свидетельства. Грановский любил проводить параллели и сравнивать — как было и как стало. Публиковал серии открыток: "Москва старая" и "Москва новая". Вел персональную рубрику в газетах под тем же названием", — уточняет Валерия Шишканова.
Вот его работа "Счастливое материнство". Ее раскритиковали в "Советском фото". Назвали "младенцем на вилах" за сложную и странную композицию. Но это тоже документ эпохи.
Ностальгические кадры советского детства Эммануила Евзерихина погружают в счастливую безмятежную атмосферу. Однако легко представить, как трудно было поймать каждый из запечатленных моментов.
"С детьми работать очень сложно: они всегда стараются замирать, позировать, взаимодействовать с фотографом. Тем более для них и сама техника была большим новшеством. А ему как-то удалось сделать непостановочные, живые снимки", — говорит куратор.
© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности

Яков Халип. "В дозоре", 1937 год

Яков Халип В дозоре, 1937 год

Яков Халип. "В дозоре", 1937 год

© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности

Яков Халип. "Манежная площадь. Иллюминация 7 ноября", 1936 год

Яков Халип Манежная площадь. Иллюминация 7 ноября, 1936 год

Яков Халип. "Манежная площадь. Иллюминация 7 ноября", 1936 год

© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
2 из 2

Яков Халип. "В дозоре", 1937 год

© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
1 из 2

Яков Халип. "Манежная площадь. Иллюминация 7 ноября", 1936 год

© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
2 из 2
Яков Халип тоже фотографировал Москву — виды меняющегося города, парады. А серию "Балтийский флот", растиражированную на открытках, сделал совместно с Александром Родченко. Халип сотрудничал с изданием "Интурист" — своеобразной витриной СССР. Снимал и иностранцев. Также представлены четыре его кадра с Иваном Папаниным, героической четверкой, их встречей на Комсомольской площади.
© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности

Михаил Прехнер. "Авиамоделист", 1930-е годы

Прехнер Михаил Авиамоделист, 1930-е гг.

Михаил Прехнер. "Авиамоделист", 1930-е годы

© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности

Михаил Прехнер. "Стоянка автомобилей у гостиницы "Метрополь", 1930-е годы

Прехнер Михаил Стоянка автомобилей у гостиницы Метрополь, 1930-е гг.

Михаил Прехнер. "Стоянка автомобилей у гостиницы "Метрополь", 1930-е годы

© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности

Михаил Прехнер. "Здание Наркомзема", 1930-е годы

Михаил Прехнер Здание Наркомзема, 1930-е гг

Михаил Прехнер. "Здание Наркомзема", 1930-е годы

© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
3 из 3

Михаил Прехнер. "Авиамоделист", 1930-е годы

© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
1 из 3

Михаил Прехнер. "Стоянка автомобилей у гостиницы "Метрополь", 1930-е годы

© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
2 из 3

Михаил Прехнер. "Здание Наркомзема", 1930-е годы

© Фото предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
3 из 3
Михаил Прехнер умер совсем молодым. Тем ценнее те несколько винтажных отпечатков его работ, что есть в экспозиции.
Выставка "Истоки советской фотографии. 1920-1930-е годы" будет открыта до 29 сентября.
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КультураМоскваСССРИван ПапанинМузеиРоссийский еврейский музей толерантностикуда сходитьчто посмотретьВыставкиЦентр фотографии братьев Люмьер
 
 
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