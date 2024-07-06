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В Москве пройдет фестиваль "Ретрорейс" - РИА Новости, 06.07.2024
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15:50 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/festival-1957875176.html
В Москве пройдет фестиваль "Ретрорейс"
В Москве пройдет фестиваль "Ретрорейс" - РИА Новости, 06.07.2024
В Москве пройдет фестиваль "Ретрорейс"
Фестиваль "Ретрорейс" пройдет 14 июля на Воробьевых горах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:50
2024-07-06T15:50
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фестиваль "Ретрорейс" пройдет 14 июля на Воробьевых горах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Музей транспорта Москвы приглашает на ежегодный городской фестиваль "Ретрорейс", который пройдет 14 июля на Воробьевых горах. Посетителей познакомят с городским, специализированным и личным транспортом Москвы 1980-1990-х годов, а также все желающие смогут принять участие в просветительских и развлекательных мероприятиях", - говорится в сообщении. Гости фестиваля могут увидеть 17 автобусов разных эпох в порядке их появления на дорогах столицы: от первого московского омнибуса Daimler-Marienfelde 1905 года, до "газели" из 1990-х. "Для посетителей пройдут экскурсионные туры по экспозиции и лекции от Музея транспорта Москвы. Примерить и купить винтажные вещи все желающие смогут на рынке-развале. Для гостей также предусмотрены экскурсионные маршруты на ретроавтобусах, которые будут курсировать по району Раменки. Продолжительность каждого рейса - 40 минут. Билеты можно приобрести на сайте музея, а также на площадке проведения фестиваля", - подчеркнули на сайте. Помимо этого, при покупке билета на экскурсию, а также в сувенирном магазине гости получат шоколад, вдохновленный экспонатами музея: "ЗиУ-5Д" со вкусом соли и арахиса, "МАЗ-ЗИЛ" со вкусом кокоса и "Метровагон типа В" с кэробом и апельсином, также можно посетить ретрогараж, где можно отдохнуть всей семьей и выпить прохладный лимонад. "В этом году в рамках фестиваля "Ретрорейс" состоится второй этап первого сезона Кубка Москвы по историческому ралли. Задания по ориентированию на местности выполнят 100 экипажей на ретроавтомобилях. Как и в предыдущем этапе, в заезде примет участие экипаж Музея транспорта Москвы", - добавили на сайте.
https://ria.ru/20240705/dvizhenie-1957549459.html
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москва, минский автомобильный завод, завод имени лихачева (зил)
Москва, Минский автомобильный завод, Завод имени Лихачева (ЗИЛ)
В Москве пройдет фестиваль "Ретрорейс"

Фестиваль "Ретрорейс" пройдет 14 июля на Воробьевых горах в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНа Воробьевых горах в Москве
На Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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На Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фестиваль "Ретрорейс" пройдет 14 июля на Воробьевых горах в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Музей транспорта Москвы приглашает на ежегодный городской фестиваль "Ретрорейс", который пройдет 14 июля на Воробьевых горах. Посетителей познакомят с городским, специализированным и личным транспортом Москвы 1980-1990-х годов, а также все желающие смогут принять участие в просветительских и развлекательных мероприятиях", - говорится в сообщении.
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Гости фестиваля могут увидеть 17 автобусов разных эпох в порядке их появления на дорогах столицы: от первого московского омнибуса Daimler-Marienfelde 1905 года, до "газели" из 1990-х.
«
"Для посетителей пройдут экскурсионные туры по экспозиции и лекции от Музея транспорта Москвы. Примерить и купить винтажные вещи все желающие смогут на рынке-развале. Для гостей также предусмотрены экскурсионные маршруты на ретроавтобусах, которые будут курсировать по району Раменки. Продолжительность каждого рейса - 40 минут. Билеты можно приобрести на сайте музея, а также на площадке проведения фестиваля", - подчеркнули на сайте.
Помимо этого, при покупке билета на экскурсию, а также в сувенирном магазине гости получат шоколад, вдохновленный экспонатами музея: "ЗиУ-5Д" со вкусом соли и арахиса, "МАЗ-ЗИЛ" со вкусом кокоса и "Метровагон типа В" с кэробом и апельсином, также можно посетить ретрогараж, где можно отдохнуть всей семьей и выпить прохладный лимонад.
"В этом году в рамках фестиваля "Ретрорейс" состоится второй этап первого сезона Кубка Москвы по историческому ралли. Задания по ориентированию на местности выполнят 100 экипажей на ретроавтомобилях. Как и в предыдущем этапе, в заезде примет участие экипаж Музея транспорта Москвы", - добавили на сайте.
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