https://ria.ru/20240706/elektrosnabzhenie-1957939605.html

В Ярославской области восстановили электроснабжение

В Ярославской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 06.07.2024

В Ярославской области восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Даниловском районе Ярославской области восстановлено, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T21:54

2024-07-06T21:54

2024-07-06T21:54

происшествия

жкх

даниловский район

ярославская область

михаил евраев

погода

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Электроснабжение в Даниловском районе Ярославской области восстановлено, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что город и 39 населенных пунктов в Даниловском районе Ярославской области остались без света и воды из-за сильной непогоды. В районе был введен режим повышенной готовности, работали комиссия по чрезвычайным ситуациям, штаб по ликвидации последствий урагана, шесть бригад электриков, пять бригад лесозаготовителей и аварийная бригада Северного водоканала. "Электроснабжение в Даниловском районе восстановлено, остались точечные обрывы, которые устраняют специалисты. Работы продолжатся до тех пор, пока все проблемы не будут решены", - написал он.

даниловский район

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, даниловский район, ярославская область, михаил евраев, погода