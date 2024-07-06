https://ria.ru/20240706/elektrosnabzhenie-1957939605.html
В Ярославской области восстановили электроснабжение
В Ярославской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 06.07.2024
В Ярославской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Даниловском районе Ярославской области восстановлено, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T21:54
2024-07-06T21:54
2024-07-06T21:54
происшествия
жкх
даниловский район
ярославская область
михаил евраев
погода
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Электроснабжение в Даниловском районе Ярославской области восстановлено, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что город и 39 населенных пунктов в Даниловском районе Ярославской области остались без света и воды из-за сильной непогоды. В районе был введен режим повышенной готовности, работали комиссия по чрезвычайным ситуациям, штаб по ликвидации последствий урагана, шесть бригад электриков, пять бригад лесозаготовителей и аварийная бригада Северного водоканала. "Электроснабжение в Даниловском районе восстановлено, остались точечные обрывы, которые устраняют специалисты. Работы продолжатся до тех пор, пока все проблемы не будут решены", - написал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, даниловский район, ярославская область, михаил евраев, погода
Происшествия, ЖКХ, Даниловский район, Ярославская область, Михаил Евраев, Погода
В Ярославской области восстановили электроснабжение
Евраев: электроснабжение в Даниловском районе Ярославской области восстановили
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Электроснабжение в Даниловском районе Ярославской области восстановлено, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале
.
Ранее сообщалось, что город и 39 населенных пунктов в Даниловском районе Ярославской области остались без света и воды из-за сильной непогоды. В районе был введен режим повышенной готовности, работали комиссия по чрезвычайным ситуациям, штаб по ликвидации последствий урагана, шесть бригад электриков, пять бригад лесозаготовителей и аварийная бригада Северного водоканала.
"Электроснабжение в Даниловском районе восстановлено, остались точечные обрывы, которые устраняют специалисты. Работы продолжатся до тех пор, пока все проблемы не будут решены", - написал он.