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В Ярославской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 06.07.2024
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21:54 06.07.2024
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В Ярославской области восстановили электроснабжение
В Ярославской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 06.07.2024
В Ярославской области восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Даниловском районе Ярославской области восстановлено, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T21:54
2024-07-06T21:54
происшествия
жкх
даниловский район
ярославская область
михаил евраев
погода
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Электроснабжение в Даниловском районе Ярославской области восстановлено, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что город и 39 населенных пунктов в Даниловском районе Ярославской области остались без света и воды из-за сильной непогоды. В районе был введен режим повышенной готовности, работали комиссия по чрезвычайным ситуациям, штаб по ликвидации последствий урагана, шесть бригад электриков, пять бригад лесозаготовителей и аварийная бригада Северного водоканала. "Электроснабжение в Даниловском районе восстановлено, остались точечные обрывы, которые устраняют специалисты. Работы продолжатся до тех пор, пока все проблемы не будут решены", - написал он.
даниловский район
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происшествия, жкх, даниловский район, ярославская область, михаил евраев, погода
Происшествия, ЖКХ, Даниловский район, Ярославская область, Михаил Евраев, Погода
В Ярославской области восстановили электроснабжение

Евраев: электроснабжение в Даниловском районе Ярославской области восстановили

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Электроснабжение в Даниловском районе Ярославской области восстановлено, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что город и 39 населенных пунктов в Даниловском районе Ярославской области остались без света и воды из-за сильной непогоды. В районе был введен режим повышенной готовности, работали комиссия по чрезвычайным ситуациям, штаб по ликвидации последствий урагана, шесть бригад электриков, пять бригад лесозаготовителей и аварийная бригада Северного водоканала.
"Электроснабжение в Даниловском районе восстановлено, остались точечные обрывы, которые устраняют специалисты. Работы продолжатся до тех пор, пока все проблемы не будут решены", - написал он.
 
ПроисшествияЖКХДаниловский районЯрославская областьМихаил ЕвраевПогода
 
 
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