Ефимов: к концу года в Коммунарке достроят новый МФЦ
Ефимов: к концу года в Коммунарке достроят новый МФЦ
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 6 июля – РИА Новости. К концу 2024 года в московском районе Коммунарка завершится строительство нового многофункционального центра (МФЦ), его площадь составит порядка 18,5 тысяч "квадратов", рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В ТиНАО на территории Коммунарки возводят жилье и социальные объекты, а также развивают транспортную и инженерную инфраструктуру, отметил заммэе. "В районе появились новые автодороги, связывающие его с федеральными магистралями и с другими районами и населенными пунктами, открылись две станции метро, на очереди в этом году третья. Еще одно важное направление в развитии района – создание многофункциональных комплексов. Так, один из них возводят на пересечении улиц Александры Монаховой и Эдварда Грига в рамках строительства общественного центра", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В пресс-релизе уточняется, что в составе объекта появится автомобильный паркинг на 449 мест, автомойка, сервисный центр и магазины. Возведением объекта занимается ГК "А101". Сейчас к завершению близятся монолитные работы, а после окончания основных работ специалисты обустроят прилегающую территорию.
Общественный центр Коммунарки создается между жилыми комплексами "Скандинавия" и "Москва А101", следует из сообщения. В нем также уточняется, что на территории многофункционального пространства общей площадью более 60 тысяч "квадратов" будет общественное здание со школой искусств, развлекательный, детский и медицинский центры. В результате будет создано более 1 тысячи рабочих мест.
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в Коммунарке будет построено два многофункциональных общественно-деловых комплекса, в которых появится около шести тысяч рабочих мест.
"Инвесторы активно вкладывают средства в создание на территории ТиНАО как предприятий малого бизнеса, так и крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов. Сегодня в округах функционируют более 220 крупных, средних и малых промышленных предприятий. Объем привлеченных инвестиций в строительство промышленных объектов, жилой недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, торговых и развлекательных комплексов недавно преодолел отметку в 3,7 триллиона рублей", – приводятся слова главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.