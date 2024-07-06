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Борис Джонсон обвинил лидера Reform UK Фаража в провале тори на выборах - РИА Новости, 06.07.2024
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14:19 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/dzhonson-1957861802.html
Борис Джонсон обвинил лидера Reform UK Фаража в провале тори на выборах
Борис Джонсон обвинил лидера Reform UK Фаража в провале тори на выборах - РИА Новости, 06.07.2024
Борис Джонсон обвинил лидера Reform UK Фаража в провале тори на выборах
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возложил вину за провал консерваторов на прошедших парламентских выборах на партию Reform UK и ее лидера... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:19
2024-07-06T14:19
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возложил вину за провал консерваторов на прошедших парламентских выборах на партию Reform UK и ее лидера Найджела Фаража. "В этом провале кроется загадка: как тори (консерваторы - ред.) могли понести такие потери, когда поддержка лейбористов была столь незначительной. Ответ сложен, как и в случае с вымиранием динозавров. Но юкатанский астероид в этой катастрофе очевиден: это была Reform (партия Reform UK - ред.)", - написал он в колонке для газеты Daily Mail. В качестве примера экс-премьер поделился опытом одного из своих знакомых парламентариев-консерваторов, который рассчитывал на победу, однако в последнюю минуту понял, что тысячи сторонников его партии предпочли кандидатов Reform UK, в результате чего лейбористы во многих избирательных округах опередили и тех, и других. "Повторите это явление по всему политическому ландшафту - и вы начнете понимать причину провала", - пишет политик и указывает на Фаража, который, по мнению Джонсона, "сыграл значительную роль, как он, несомненно, и намеревался, в уничтожении правительства тори". Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, лейбористы получили на них 412 мандатов. В пятницу лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
https://ria.ru/20240706/britaniya-1957839924.html
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в мире, великобритания, борис джонсон, кир стармер, риши сунак
В мире, Великобритания, Борис Джонсон, Кир Стармер, Риши Сунак
Борис Джонсон обвинил лидера Reform UK Фаража в провале тори на выборах

Экс-премьер Джонсон возложил вину за провал тори на выборах на партию Reform UK

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возложил вину за провал консерваторов на прошедших парламентских выборах на партию Reform UK и ее лидера Найджела Фаража.
«
"В этом провале кроется загадка: как тори (консерваторы - ред.) могли понести такие потери, когда поддержка лейбористов была столь незначительной. Ответ сложен, как и в случае с вымиранием динозавров. Но юкатанский астероид в этой катастрофе очевиден: это была Reform (партия Reform UK - ред.)", - написал он в колонке для газеты Daily Mail.
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В качестве примера экс-премьер поделился опытом одного из своих знакомых парламентариев-консерваторов, который рассчитывал на победу, однако в последнюю минуту понял, что тысячи сторонников его партии предпочли кандидатов Reform UK, в результате чего лейбористы во многих избирательных округах опередили и тех, и других.
«
"Повторите это явление по всему политическому ландшафту - и вы начнете понимать причину провала", - пишет политик и указывает на Фаража, который, по мнению Джонсона, "сыграл значительную роль, как он, несомненно, и намеревался, в уничтожении правительства тори".
Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, лейбористы получили на них 412 мандатов. В пятницу лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
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В миреВеликобританияБорис ДжонсонКир СтармерРиши Сунак
 
 
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