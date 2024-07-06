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В Минобороны рассказали о занятиях операторов БПЛА группировки "Центр" - РИА Новости, 06.07.2024
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В Минобороны рассказали о занятиях операторов БПЛА группировки "Центр"
В Минобороны рассказали о занятиях операторов БПЛА группировки "Центр" - РИА Новости, 06.07.2024
В Минобороны рассказали о занятиях операторов БПЛА группировки "Центр"
Операторы БПЛА группировки "Центр" продолжают совершенствовать навыки применения дронов в зоне СВО, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T05:12
2024-07-06T05:12
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Центр" продолжают совершенствовать навыки применения дронов в зоне СВО, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) группировки войск "Центр" продолжают совершенствовать навыки применения боевых дронов в тыловом районе в зоне СВО", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что занятия включают в себя теоретическую и практическую подготовку на специализированных тренажёрах. Военнослужащие изучают основы управления БпЛА, включая принципы работы, навигацию, тактическое применение и обслуживание дронов. Также в цикл обучения включены занятия по инженерному делу, радиоэлектронной борьбе и военной топографии. "Материальная база центра позволяет перепрошивать захваченные вражеские квадрокоптеры и в дальнейшем обучать пилотов применению их в интересах действий группировки войск "Центр", - добавили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
В Минобороны рассказали о занятиях операторов БПЛА группировки "Центр"

МО: операторы БПЛА группировки "Центр" совершенствуют навыки применения дронов

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Центр" продолжают совершенствовать навыки применения дронов в зоне СВО, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) группировки войск "Центр" продолжают совершенствовать навыки применения боевых дронов в тыловом районе в зоне СВО", - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве отметили, что занятия включают в себя теоретическую и практическую подготовку на специализированных тренажёрах. Военнослужащие изучают основы управления БпЛА, включая принципы работы, навигацию, тактическое применение и обслуживание дронов. Также в цикл обучения включены занятия по инженерному делу, радиоэлектронной борьбе и военной топографии.
"Материальная база центра позволяет перепрошивать захваченные вражеские квадрокоптеры и в дальнейшем обучать пилотов применению их в интересах действий группировки войск "Центр", - добавили в оборонном ведомстве.
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