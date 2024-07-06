https://ria.ru/20240706/drony-1957816069.html

В Минобороны рассказали о занятиях операторов БПЛА группировки "Центр"

В Минобороны рассказали о занятиях операторов БПЛА группировки "Центр" - РИА Новости, 06.07.2024

В Минобороны рассказали о занятиях операторов БПЛА группировки "Центр"

Операторы БПЛА группировки "Центр" продолжают совершенствовать навыки применения дронов в зоне СВО, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T05:12

2024-07-06T05:12

2024-07-06T05:12

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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Центр" продолжают совершенствовать навыки применения дронов в зоне СВО, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) группировки войск "Центр" продолжают совершенствовать навыки применения боевых дронов в тыловом районе в зоне СВО", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что занятия включают в себя теоретическую и практическую подготовку на специализированных тренажёрах. Военнослужащие изучают основы управления БпЛА, включая принципы работы, навигацию, тактическое применение и обслуживание дронов. Также в цикл обучения включены занятия по инженерному делу, радиоэлектронной борьбе и военной топографии. "Материальная база центра позволяет перепрошивать захваченные вражеские квадрокоптеры и в дальнейшем обучать пилотов применению их в интересах действий группировки войск "Центр", - добавили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

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россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность