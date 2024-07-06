https://ria.ru/20240706/dron-1957879867.html

В Курской области при атаке дрона ранен водитель грузовика

В Курской области при атаке дрона ранен водитель грузовика - РИА Новости, 06.07.2024

В Курской области при атаке дрона ранен водитель грузовика

Водитель грузового автомобиля ранен при атаке дрона недалеко от села Гончаровка Суджанского района Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T16:21

2024-07-06T16:21

2024-07-06T16:28

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

суджанский район

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля ранен при атаке дрона недалеко от села Гончаровка Суджанского района Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Сегодня недалеко от села Гончаровка Суджанского района украинский коптер атаковал грузовой автомобиль. Ранение получил водитель машины. В настоящее время он доставляется в Курскую областную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь", - написал он.

https://ria.ru/20240706/pvo-1957815338.html

курская область

суджанский район

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происшествия, курская область, суджанский район