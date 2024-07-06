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В Курской области при атаке дрона ранен водитель грузовика - РИА Новости, 06.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:21 06.07.2024 (обновлено: 16:28 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/dron-1957879867.html
В Курской области при атаке дрона ранен водитель грузовика
В Курской области при атаке дрона ранен водитель грузовика - РИА Новости, 06.07.2024
В Курской области при атаке дрона ранен водитель грузовика
Водитель грузового автомобиля ранен при атаке дрона недалеко от села Гончаровка Суджанского района Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:21
2024-07-06T16:28
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
суджанский район
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля ранен при атаке дрона недалеко от села Гончаровка Суджанского района Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.&quot;Сегодня недалеко от села Гончаровка Суджанского района украинский коптер атаковал грузовой автомобиль. Ранение получил водитель машины. В настоящее время он доставляется в Курскую областную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь&quot;, - написал он.
https://ria.ru/20240706/pvo-1957815338.html
курская область
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происшествия, курская область, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Суджанский район
В Курской области при атаке дрона ранен водитель грузовика

Водитель грузового автомобиля ранен при атаке дрона в Суджанском районе

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиМесто падения украинского дрона на маслодельном комбинате в Судже
Место падения украинского дрона на маслодельном комбинате в Судже - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Место падения украинского дрона на маслодельном комбинате в Судже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля ранен при атаке дрона недалеко от села Гончаровка Суджанского района Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«

"Сегодня недалеко от села Гончаровка Суджанского района украинский коптер атаковал грузовой автомобиль. Ранение получил водитель машины. В настоящее время он доставляется в Курскую областную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь", - написал он.

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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьСуджанский район
 
 
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