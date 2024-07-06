Непогода в Москве не повлияла на работу аэропорта "Домодедово"
Аэропорт "Домодедово" принял два воздушных судна, следовавших в "Шереметьево"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка возле электронного табло с регистрацией в аэропорту Домодедово
Девушка возле электронного табло с регистрацией в аэропорту Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ураган, ливень, град и гроза, которые прошлись по московскому региону в ночь на субботу, не повлияли на работу аэропорта "Домодедово", он принял два самолета, которые летели в "Шереметьево", сообщила РИА Новости представитель авиагавани.
Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков.
"Грозовая активность в прошедшие сутки не повлияла на деятельность московского аэропорта Домодедово (DME - ред.). DME в качестве запасного аэродрома принял два воздушных судна, направлявшихся в аэропорт "Шереметьево". После улучшения погодных условий они вылетели в аэропорт назначения", - сказала собеседник агентства.
Ранее о том, что происходят задержки рейсов в "Шереметьево", сообщила авиакомпания "Аэрофлот". Она советует пассажирам внимательно следить за онлайн-табло и табло аэропортов.
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