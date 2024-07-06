https://ria.ru/20240706/domodedovo-1957849344.html

Непогода в Москве не повлияла на работу аэропорта "Домодедово"

Непогода в Москве не повлияла на работу аэропорта "Домодедово" - РИА Новости, 06.07.2024

Непогода в Москве не повлияла на работу аэропорта "Домодедово"

Ураган, ливень, град и гроза, которые прошлись по московскому региону в ночь на субботу, не повлияли на работу аэропорта "Домодедово", он принял два самолета,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T12:44

2024-07-06T12:44

2024-07-06T13:00

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ураган, ливень, град и гроза, которые прошлись по московскому региону в ночь на субботу, не повлияли на работу аэропорта "Домодедово", он принял два самолета, которые летели в "Шереметьево", сообщила РИА Новости представитель авиагавани.Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков."Грозовая активность в прошедшие сутки не повлияла на деятельность московского аэропорта Домодедово (DME - ред.). DME в качестве запасного аэродрома принял два воздушных судна, направлявшихся в аэропорт "Шереметьево". После улучшения погодных условий они вылетели в аэропорт назначения", - сказала собеседник агентства.Ранее о том, что происходят задержки рейсов в "Шереметьево", сообщила авиакомпания "Аэрофлот". Она советует пассажирам внимательно следить за онлайн-табло и табло аэропортов.

https://ria.ru/20240705/roskosmos-1957714688.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), происшествия