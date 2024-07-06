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Непогода в Москве не повлияла на работу аэропорта "Домодедово" - РИА Новости, 06.07.2024
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12:44 06.07.2024 (обновлено: 13:00 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/domodedovo-1957849344.html
Непогода в Москве не повлияла на работу аэропорта "Домодедово"
Непогода в Москве не повлияла на работу аэропорта "Домодедово" - РИА Новости, 06.07.2024
Непогода в Москве не повлияла на работу аэропорта "Домодедово"
Ураган, ливень, град и гроза, которые прошлись по московскому региону в ночь на субботу, не повлияли на работу аэропорта "Домодедово", он принял два самолета,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T12:44
2024-07-06T13:00
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ураган, ливень, град и гроза, которые прошлись по московскому региону в ночь на субботу, не повлияли на работу аэропорта "Домодедово", он принял два самолета, которые летели в "Шереметьево", сообщила РИА Новости представитель авиагавани.Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков."Грозовая активность в прошедшие сутки не повлияла на деятельность московского аэропорта Домодедово (DME - ред.). DME в качестве запасного аэродрома принял два воздушных судна, направлявшихся в аэропорт "Шереметьево". После улучшения погодных условий они вылетели в аэропорт назначения", - сказала собеседник агентства.Ранее о том, что происходят задержки рейсов в "Шереметьево", сообщила авиакомпания "Аэрофлот". Она советует пассажирам внимательно следить за онлайн-табло и табло аэропортов.
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москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), происшествия
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Непогода в Москве не повлияла на работу аэропорта "Домодедово"

Аэропорт "Домодедово" принял два воздушных судна, следовавших в "Шереметьево"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка возле электронного табло с регистрацией в аэропорту Домодедово
Девушка возле электронного табло с регистрацией в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка возле электронного табло с регистрацией в аэропорту Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ураган, ливень, град и гроза, которые прошлись по московскому региону в ночь на субботу, не повлияли на работу аэропорта "Домодедово", он принял два самолета, которые летели в "Шереметьево", сообщила РИА Новости представитель авиагавани.
Ливневые дожди с грозами и градом, сопровождавшиеся сильным ветром, обрушились на столицу в пятницу, 5 июля. В отдельных районах города выпало почти 50% месячной нормы осадков.
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"Грозовая активность в прошедшие сутки не повлияла на деятельность московского аэропорта Домодедово (DME - ред.). DME в качестве запасного аэродрома принял два воздушных судна, направлявшихся в аэропорт "Шереметьево". После улучшения погодных условий они вылетели в аэропорт назначения", - сказала собеседник агентства.
Ранее о том, что происходят задержки рейсов в "Шереметьево", сообщила авиакомпания "Аэрофлот". Она советует пассажирам внимательно следить за онлайн-табло и табло аэропортов.
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