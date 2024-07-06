https://ria.ru/20240706/demokraty-1957812600.html

Байден заявил, что демократы не попросят его сняться с выборов

Байден заявил, что демократы не попросят его сняться с выборов - РИА Новости, 06.07.2024

Байден заявил, что демократы не попросят его сняться с выборов

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что лидеры демократов в обеих палатах американского конгресса никогда не попросят его сняться с... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T03:36

2024-07-06T03:36

2024-07-06T03:36

в мире

сша

джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что лидеры демократов в обеих палатах американского конгресса никогда не попросят его сняться с предвыборной гонки. "Они не сделают это", - заявил Байден на вопрос, что он собирает делать, если лидеры демократов в палате представителей и сенате США предложат ему выйти из гонки. На вопрос, уверен ли американский лидер в том, что этого не произойдет, Байден ответил положительно.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

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в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена