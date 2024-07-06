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Байден заявил, что демократы не попросят его сняться с выборов - РИА Новости, 06.07.2024
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03:36 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/demokraty-1957812600.html
Байден заявил, что демократы не попросят его сняться с выборов
Байден заявил, что демократы не попросят его сняться с выборов - РИА Новости, 06.07.2024
Байден заявил, что демократы не попросят его сняться с выборов
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что лидеры демократов в обеих палатах американского конгресса никогда не попросят его сняться с... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:36
2024-07-06T03:36
в мире
сша
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что лидеры демократов в обеих палатах американского конгресса никогда не попросят его сняться с предвыборной гонки. "Они не сделают это", - заявил Байден на вопрос, что он собирает делать, если лидеры демократов в палате представителей и сенате США предложат ему выйти из гонки. На вопрос, уверен ли американский лидер в том, что этого не произойдет, Байден ответил положительно.
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в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден заявил, что демократы не попросят его сняться с выборов

Байден: лидеры демократов никогда не попросят снятия с предвыборной гонки

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что лидеры демократов в обеих палатах американского конгресса никогда не попросят его сняться с предвыборной гонки.
"Они не сделают это", - заявил Байден на вопрос, что он собирает делать, если лидеры демократов в палате представителей и сенате США предложат ему выйти из гонки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
На вопрос, уверен ли американский лидер в том, что этого не произойдет, Байден ответил положительно.
 
В миреСШАДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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