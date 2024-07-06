https://ria.ru/20240706/dalay-lama-1957870713.html

Врачи Далай-ламы рассказали о его состоянии после операции

Врачи Далай-ламы рассказали о его состоянии после операции - РИА Новости, 06.07.2024

Врачи Далай-ламы рассказали о его состоянии после операции

Личные врачи Далай-ламы заявили, что после перенесенной операции на колено, он восстанавливается быстрее, чем предполагалось, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:11

2024-07-06T15:11

2024-07-06T15:11

религия

тибет

нью-йорк (город)

китай

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Личные врачи Далай-ламы заявили, что после перенесенной операции на колено, он восстанавливается быстрее, чем предполагалось, сообщила РИА Новости директор московского фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина. Далай-лама перенес операцию по замене коленного сустава правой ноги 28 июня в Больнице специальной хирургии (HSS) в Нью-Йорке. "Личные врачи Его Святейшества Далай-ламы сообщили в видеообращении, что он восстанавливается быстрее, чем предполагалось изначально. Его хирург и физиотерапевт сообщили, что он добился больших успехов", - сказала Жиронкина. По ее словам, личный врач Далай-ламы Цетан Дорджи Садуцханг сообщил, что Далай-лама уже может ходить и с каждым днём ему становится все лучше. Другой личный врач буддийского духовного лидера, тибетский доктор Цеванг Тамдин попросил верующих не волноваться, быть спокойными. С момента выписки из больницы Далай-лама находится в отеле Park Hyatt. Здание отеля, как отметила собеседница агентства, стало местом поклонения последователей Далай-ламы. Буддисты собираются у его стен, чтобы вознести молитвы и совершить обход вокруг него, таким образом выражая преданность духовному лидеру и желая ему скорейшего выздоровления. Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары - Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 году возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20240610/revolyutsiya-1951527956.html

https://ria.ru/20231223/pokoy-1917671540.html

тибет

нью-йорк (город)

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тибет, нью-йорк (город), китай, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)