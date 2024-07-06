https://ria.ru/20240706/dalay-lama-1957870713.html
Врачи Далай-ламы рассказали о его состоянии после операции
Врачи Далай-ламы рассказали о его состоянии после операции - РИА Новости, 06.07.2024
Врачи Далай-ламы рассказали о его состоянии после операции
Личные врачи Далай-ламы заявили, что после перенесенной операции на колено, он восстанавливается быстрее, чем предполагалось, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:11
2024-07-06T15:11
2024-07-06T15:11
религия
тибет
нью-йорк (город)
китай
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Личные врачи Далай-ламы заявили, что после перенесенной операции на колено, он восстанавливается быстрее, чем предполагалось, сообщила РИА Новости директор московского фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина. Далай-лама перенес операцию по замене коленного сустава правой ноги 28 июня в Больнице специальной хирургии (HSS) в Нью-Йорке. "Личные врачи Его Святейшества Далай-ламы сообщили в видеообращении, что он восстанавливается быстрее, чем предполагалось изначально. Его хирург и физиотерапевт сообщили, что он добился больших успехов", - сказала Жиронкина. По ее словам, личный врач Далай-ламы Цетан Дорджи Садуцханг сообщил, что Далай-лама уже может ходить и с каждым днём ему становится все лучше. Другой личный врач буддийского духовного лидера, тибетский доктор Цеванг Тамдин попросил верующих не волноваться, быть спокойными. С момента выписки из больницы Далай-лама находится в отеле Park Hyatt. Здание отеля, как отметила собеседница агентства, стало местом поклонения последователей Далай-ламы. Буддисты собираются у его стен, чтобы вознести молитвы и совершить обход вокруг него, таким образом выражая преданность духовному лидеру и желая ему скорейшего выздоровления. Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары - Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 году возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.
https://ria.ru/20240610/revolyutsiya-1951527956.html
https://ria.ru/20231223/pokoy-1917671540.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тибет, нью-йорк (город), китай, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
Религия, Тибет, Нью-Йорк (город), Китай, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)
Врачи Далай-ламы рассказали о его состоянии после операции
Врач: Далай-лама восстанавливается после операции быстрее, чем предполагалось
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Личные врачи Далай-ламы заявили, что после перенесенной операции на колено, он восстанавливается быстрее, чем предполагалось, сообщила РИА Новости директор московского фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина.
Далай-лама перенес операцию по замене коленного сустава правой ноги 28 июня в Больнице специальной хирургии (HSS) в Нью-Йорке
.
"Личные врачи Его Святейшества Далай-ламы сообщили в видеообращении, что он восстанавливается быстрее, чем предполагалось изначально. Его хирург и физиотерапевт сообщили, что он добился больших успехов", - сказала Жиронкина.
По ее словам, личный врач Далай-ламы Цетан Дорджи Садуцханг сообщил, что Далай-лама уже может ходить и с каждым днём ему становится все лучше. Другой личный врач буддийского духовного лидера, тибетский доктор Цеванг Тамдин попросил верующих не волноваться, быть спокойными.
С момента выписки из больницы Далай-лама находится в отеле Park Hyatt. Здание отеля, как отметила собеседница агентства, стало местом поклонения последователей Далай-ламы. Буддисты собираются у его стен, чтобы вознести молитвы и совершить обход вокруг него, таким образом выражая преданность духовному лидеру и желая ему скорейшего выздоровления.
Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары - Будды Сострадания. Далай-лама XIV
(Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета
. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 году возведен на престол.
После включения Тибета в состав Китая
Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию
. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш
, в предгорьях Гималаев
. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.